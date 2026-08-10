قور نارىعىندا دوللار 3 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,6 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 466,08 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 469,93 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 464,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 471,05 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 531,00 تەڭگە، ساتۋ - 541,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,40 تەڭگە، ساتۋ - 5,60 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,77 تەڭگە، ساتۋ - 72,91 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 466,21 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 468,23 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 536,08 - 541,32 تەڭگە، ال رۋبل 5,36 - 5,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,59 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 10 -تامىزداعى جاعداي بويىنشا الەمدىك مۇناي باعاسى كوتەرىلىپ كەلەدى.