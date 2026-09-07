قوقيقازداردىڭ مەكەنىن ساقتاۋ ءۇشىن قورعالجىنعا 40 ميلليون تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قورعالجىنداعى كولدەرگە 40 ميلليون تەكشە مەتر سۋ باعىتتالدى، دەپ حابارلايدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«قازسۋشار» ر م ك تەڭىز-قورعالجىن كولدەر جۇيەسىنىڭ سۋ تەڭگەرىمىن ساقتاۋ جانە بيولوگيالىق ارتۇرلىلىكتى قورعاۋ ماقساتىندا جىل سايىن جۇرگىزىلەتىن تابيعاتتى قورعاۋ ماقساتىنداعى سۋ جىبەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى. وسى ماقساتقا 40 ميلليون تەكشە مەتر سۋ جىبەرىلدى. جۇمىستارعا كاسىپورىننىڭ ءۇش فيليالى - «ق. ساتبايەۆ اتىنداعى كانال» فيليالى، سونداي-اق قاراعاندى جانە اقمولا فيليالدارى قاتىستى. تەڭىز-قورعالجىن كولدەر جۇيەسى قورعالجىن قورىعىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان جانە قوقيقازدار مەن باسقا دا قۇستاردىڭ مەكەن ەتۋ ورتاسى.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى جىل سايىن قازاقستاننىڭ بارلىق اۋماعىندا تابيعاتتى قورعاۋ ماقساتىنداعى سۋ جىبەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزەدى. سۋ نىساندارىن ساقتاۋ جانە جەرگىلىكتى ەكوجۇيەلەردى قولداۋ ءۇشىن ميللياردتاعان تەكشە مەتر سۋ باعىتتالادى. تابيعاتتى قورعاۋ ماقساتىنداعى سۋ جىبەرۋ جۇمىستارى كەزىندە «قازسۋشار» ر م ك ماماندارى گيدروتوراپتار مەن سۋ قويمالارىندا تاۋلىك بويى كەزەكشىلىك ۇيىمداستىرادى، سۋدىڭ وتۋىنە تۇراقتى مونيتورينگ جۇرگىزىپ، باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، سۋ نىساندارىنىڭ سارقىلۋىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا بىلتىر قابىلدانعان سۋ كودەكسىنە العاش رەت «ەكولوگيالىق اعىن» ۇعىمى ەنگىزىلدى. بۇل - وزەندەر، كولدەر مەن تەڭىزدەردىڭ ەكوجۇيەلەرىن ساقتاۋ ءۇشىن قاجەت سۋدىڭ ەڭ تومەنگى رۇقسات ەتىلگەن دەڭگەيى. قۇجاتتا شاعىن وزەندەر مەن كولدەردى قورعاۋعا قويىلاتىن تالاپتار دا كەڭەيتىلدى.
سونىمەن قاتار سۋلى-باتپاقتى القاپتار مەن مۇزدىقتاردى قورعاۋدىڭ ەرەكشە رەجيمى كوزدەلگەن.
- سۋ نىساندارىن سارقىلۋ مەن لاستانۋدان قورعاۋ - شارۋالاردى سۋارمالى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋمەن قاتار، جۇمىسىمىزدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى. مينيسترلىك ەكولوگياعا زيان كەلتىرمەي، اۋىل شارۋاشىلىعى القاپتارىنا سۋدىڭ تۇراقتى بەرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ۇلكەن كۇش جۇمساۋدا. سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارى مەن زاماناۋي سۋ ەسەپتەۋ قۇرالدارىن ەنگىزۋ ەكونوميكا مەن قورشاعان ورتانىڭ قاجەتتىلىكتەرى اراسىنداعى تەڭگەرىمدى ساقتاي وتىرىپ، سۋدى ءتيىمدى بولۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ.
بۇعان دەيىن قوقيقازدىڭ قاۋىرسىنى نەگە قىزعىلت بولاتىنىن جازعانبىز.