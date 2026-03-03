قونايەۆتى «پارا الدى» دەپ تۇرمەگە وتىرعىزباق بولدى - مۇحتار شاحانوۆ
استانا. قازاقپارات - كولبين بيلىگى قونايەۆقا جەلتوقسان كوتەرىلىسىن ۇيىمداستىرعان ادام رەتىندە قارادى. ءسويتىپ، ونىڭ اينالاسىنداعىلاردى تۇرمەگە دە جاپتى.
اسقاروۆتى، بەكەجانوۆتى تۇرمەگە وتىرعىزۋداعى ماقسات - قونايەۆتىڭ جەلتوقسان كوتەرىلىسىنە قاتىستىلىعىن اشۋ بولاتىن. ءتىپتى ديمەكەڭنىڭ ءوزىن دە ءۇش رەت اباقتىعا جابۋعا ارەكەت جاساعان. ونىڭ قالاي بولعانىن ديمەكەڭ ماعان ءوزى ايتىپ بەرگەن.
كەزىندە قونايەۆتىڭ تۋعان كۇنىنە بيۋرو مۇشەلەرى تەلەديدار سىيلاپتى. سونى «پارا الدى» دەپ قونايەۆتى تۇرمەگە وتىرعىزباق بولعان. سول كەزدە ديمەكەڭدى ك س ر و پروكۋراتۋراسىنىڭ وكىلى كالينيچەنكو ءوزىنىڭ بولمەسىنە شاقىرىپ جاۋاپ الادى. «ەندى، ديماش احمەت ۇلى، ءسىز تۇرمەگە باراسىز. قالعان ءومىرىڭىزدىڭ ەداۋىر بولىگىن سول جاقتا وتكىزەسىز. دەگەنمەن تەلەديدار ۇيىڭىزدە جوق ەكەن. سول مۇلىك قايدا؟ قاي تۋىسقانىڭىزعا بەردىڭىز؟» - دەيدى.
ديمەكەڭ: «جارايدى، كورسەتەيىن، ماشينا شاقىرتىڭىز!» - دەيدى. اناۋ ماشينا شاقىرتادى. ءسويتىپ، قازاقستان كومپارتياسى و ك- ىنداعى بۇرىن ءوزى، كەيىننەن كولبين وتىرعان بولمەگە الىپ بارادى. كولبين ورنىندا جوق ەكەن. حاتشى قىزدان رۇقسات سۇراپ، ەكەۋى ىشكە ەنەدى. «مىنا شكافتىڭ قاقپاعىن تارتىڭىز»، - دەيدى كالينيچەنكوعا. اناۋ اشىپ قالعاندا، ىشىنەن تەلەديدار شىعا كەلەدى. كالينيچەنكو ساسىپ قالادى. ول قونايەۆ تەلەديداردى ۇيىنە الىپ كەتتى دەپ ويلاعان عوي!
ەڭ اقىرىندا كالينيچەنكو ءوز ارەكەتىنە ۇيالىپ: «قانشاما باسشىنى تەكسەردىم، سولاردىڭ اراسىندا سىزدەي تازا ادامدى ءبىرىنشى رەت كورىپ تۇرمىن، ەندى سوڭىڭىزعا تۇسپەيمىن»، - دەپ كەشىرىم سۇراپتى…
مۇحتار شاحانوۆتىڭ ەستەلىگىنەن