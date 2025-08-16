قونايەۆتاعى اكادەميالىق قالاشىق قانداي بولادى
قوناەۆ. KAZINFORM - قونايەۆ قالاسىندا بىلىكتى دە بىلىمدى مامانداردى دايىندايتىن اكادەميالىق قالاشىق قۇرىلادى.
2022-جىلى ارنايى اكادەميالىق قالاشىق قۇرىلىپ، الماتىداعى ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ قونايەۆقا كوشىرىلۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى.
2023-جىلى 31-تامىزدا قونايەۆ قالاسىندا اكادەميالىق قالاشىق سالۋ بويىنشا الماتى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى، عىلىم جانە جوعارعى ءبىلىم مينيسترلىگى، Qonayev Academic Campus Fund كومەرتسيالىق ەمەس ۇيىمى ءۇشجاقتى مەموراندۋمعا قول قويدى.
وسى ورايدا Kazinform ءتىلشىسى بۇل جوباعا قاتىسى بار جاۋاپتى ۆەدومستۆولار مەن ۇيىمدارعا حابارلاسىپ، جوبانىڭ قانداي ساتىدا ەكەنىن انىقتادى.
الماتى وبلىسى ءبىلىم باسقارماسىنىڭ جاۋابىنا سايكەس، اكادەمقالاشىق اۋماعىندا جاڭا ۋنيۆەرسيتەتتەر، الماتى قالاسىنداعى جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدجدەردىڭ فيليالدارى، يننوۆاتسيالىق ورتالىقتار اشىلادى دەپ جوسپارلانعان.
مۇندا وقۋ كورپۋستارى، زەرتحانالار، عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىقتارى، تەحنوپاركتەر، جاتاقحانالار، قوناقۇيلەر جانە ءبىلىم بەرۋ مەن الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمنىڭ باسقا دا نىساندارى سالىنىپ، جىلىنا 30 مىڭ ستۋدەنت ءبىلىم الادى.
- اكادەمقالاشىق قۇرۋ بارىسىندا وبلىستىڭ ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ باسىم باعىتتارى ەسكەرىلەدى. ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى كادرلار دايارلاۋدى جۇزەگە اسىرىلاتىن باعىتتاردى ەسكەرە وتىرىپ، باكالاۆريات، ماگيستراتۋرا جانە دوكتورانتۋرا دەڭگەيلەرىندە جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى. بۇل ءتاسىل بولاشاقتا الماتى قالاسىنىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنا قاجەتتى ينفراقۇرىلىم قۇرىلعاننان كەيىن اكادەمقالاشىق قۇرىلىمىندا ءبىلىم بەرۋ قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن باسقارما جاۋابىندا.
ال qonayev Academic Campus قورىنىڭ ءتوراعاسى جانات راحماني الماتى وبلىسىندا جوسپارلانعان جوبا ينۆەستورلارمەن تالقىلاۋ مەن جوسپارلاۋ كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
جوبانىڭ ماستەر-جوسپارى مەن جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتاماسى ينۆەستورلارمەن كەلىسىمدەر تولىق اياقتالعاننان كەيىن ازىرلەنە باستايدى.
- اتالعان جوبانىڭ قۇرىلىس جۇمىستارى 2026-جىلى باستالىپ، اياقتالۋى 2028-2029-جىلدارعا جوسپارلانىپ وتىر. جوبانىڭ ستراتەگيالىق ماقساتى - قازاقستاننىڭ ءبىلىم جانە عىلىم سالاسىن الەمدىك دەڭگەيگە كوتەرۋ، عىلىمي-يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيە قۇرۋ جانە حالىقارالىق تەحنولوگيالار ترانسفەرىن قامتاماسىز ەتۋ. سونداي-اق بۇل جوبا ايماقتىڭ عانا ەمەس، بۇكىل ەلدىڭ ادامي كاپيتالىنىڭ ساپاسىن ارتتىرىپ، عىلىمي-تەحنولوگيالىق دامۋعا جول اشادى، - دەدى ول.
جانات راحمانيدىڭ ايتۋىنشا، جوبانىڭ قارجىلاندىرۋ كوزى - جەكە ينۆەستيتسيالار بولادى. مەملەكەتتىك بيۋجەتتەن قاراجات قاراستىرىلمايدى.
نەگىزگى ينۆەستور رەتىندە قىتايدىڭ ءبىرقاتار ءىرى كومپانيالارى قىزىعۋشىلىق تانىتقان. ءتوراعا ولاردىڭ ىشىندە Qingdao Shangheshi Oil Energy Co. كومپانياسىنىڭ بەلسەندىلىگىن اتاپ ءوتتى.
- جوسپارلانعان ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 900 ميلليون ا ق ش دوللارىنان اسادى. اكادەمقالاشىق قونايەۆ قالاسىنىڭ سولتۇستىك-شىعىس بولىگىندە ورنالاستىرۋ كوزدەلگەن. بۇل رەتتە 100 گەكتار جەر تەلىمى الدىن الا انىقتالىپ، بەكىتىلگەن بولاتىن، - دەدى Qonayev Academic Campus قورىنىڭ ءتوراعاسى.
سونىمەن قاتار ول جوبا تولىق جۇزەگە اسقاندا قالاشىقتا 3 مىڭعا جۋىق جوعارى بىلىكتى مامان - پروفەسسورلىق-وقىتۋشى قۇرام مەن عىلىمي قىزمەتكەرلەر ەڭبەك ەتەتىن جانە 30 مىڭنان استام ستۋدەنت بولاتىنىن ايتتى.
ودان بولەك اكادەميالىق قالاشىقتا نەگىزىنەن شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارىن اشۋ كوزدەلىپ وتىر. ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا تۇركيا، وڭتۇستىك كورەيا، ءازىربايجان جانە ت. ب. مەملەكەتتەردىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىمەن الدىن الا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- بۇل ءوز كەزەگىندە قازاقستاندىق جاستاردىڭ الەمدىك دەڭگەيدە ساپالى ءبىلىم الۋىنا جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە عىلىمي- زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋىنە زور مۇمكىندىك بەرەتىنى ءسوزسىز، - دەپ تۇيىندەدى جانات راحماني.
ال اگەنتتىك ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى اكادەميالىق قالاشىقتى قۇرۋ ءتيىستى ينفراقۇرىلىم تولىق دايىن بولعانان كەيىن عانا مۇمكىن بولاتىنىن مالىمدەدى.
مينيسترلىك اكادەميالىق قالاشىققا وتاندىق جوعارى وقۋ ورىنداردى، سونداي-اق شەتەلدىك ءبىلىم جانە عىلىم ۇيىمدارىن تارتۋ بويىنشا ۇسىنىستاردى قاراستىرۋعا اشىق.
ەسكە سالايىق، مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ استانادا وتكەن «Connесted-2024» حالىقارالىق كونفەرەنسياسىندا قازاقستان اكادەميالىق حاب قۇرىپ جاتقانىن ايتتى.