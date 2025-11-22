قوناقۇيلەرگە «جۇلدىز» بەرۋ جۇيەسى جاڭارتىلادى
استانا. KAZINFORM - ۆەدومستۆو ازىرلەگەن تۇزەتۋلەر پاكەتىنە ورنالاستىرۋ ورىندارىن ساناتتاۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ دا ەنگىزىلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل تۇزەتۋلەر ماجىلىستە قارالىپ جاتىر.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە 2008 -جىلى بەكىتىلگەن قولدانىستاعى سانات بەرۋ ەرەجەلەرى قازىرگى زامان تالاپتارى مەن حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس كەلمەيدى جانە جاڭعىرتۋدى قاجەت ەتەدى. جاڭارتىلعان جۇيە قىزمەت ساپاسىن جاقسارتۋعا، باعالاۋ راسىمدەرىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە قوناقۇي يندۋسترياسىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 2025 -جىلعى قىركۇيەكتە قازاقستاندا 4442 ورنالاستىرۋ نىسانى تىركەلگەن. الايدا ولاردىڭ تەك 112 ءسى عانا رەسمي تۇردە «جۇلدىز» ساناتىنا يە. مۇنداي تومەن كورسەتكىش اپەللياتسيا مەحانيزمىنىڭ بولماۋىمەن، باعالاۋ راسىمدەرىن جۇيەلى تۇردە قايتا قاراۋ تاجىريبەسىنىڭ جوقتىعىمەن جانە تالاپتاردىڭ ورىندالۋىنا باقىلاۋدىڭ السىزدىگىمەن بايلانىستى. سونىمەن بىرگە جۇلدىزدى ساناتتى وزدىگىنەن يەلەنۋ تاجىريبەسى تۇتىنۋشىلاردى جاڭىلىستىرىپ، سالاعا دەگەن سەنىمدى تومەندەتەدى.
جاڭارتىلعان ساناتتاۋ جوباسىندا Hotelstars Union حالىقارالىق قاعيداتتارىنا بەيىمدەلگەن ناقتى باعالاۋ ولشەمدەرى ەنگىزىلگەن. سونداي-اق تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ وكىلەتتىگىن كەڭەيتۋ، ينسپەكتورلاردى وقىتۋ جانە ماماندار دايارلاۋ قاراستىرىلعان.
🔹جاڭا جۇيەنى ەنگىزۋ ناتيجەسىندە:
* قوناقۇي قىزمەتتەرىنىڭ ساپاسى ارتادى؛
* كەلۋشىلەردىڭ قاناعاتتانۋ دەڭگەيى جوعارىلايدى؛
* قازاقستاننىڭ تۋريستىك باعىت رەتىندەگى تارتىمدىلىعى كۇشەيەدى؛
* ورنالاستىرۋ نىساندارىنىڭ رەسمي ساناتقا قاتىسۋ ۇلەسى ۇلعايادى.
حالىقارالىق تاجىريبە مۇنداي تاسىلدەردىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتىپ وتىر. ماسەلەن، گەرمانيا، اۋستريا، گرەتسيا، جاڭا زەلانديا جانە وزگە ەلدەردە ورنالاستىرۋ ورىندارىنا سانات بەرۋ سالالىق نەمەسە ۇلتتىق تۋريستىك ۇيىمدار ارقىلى جۇرگىزىلەدى. بۇل باعالاۋ راسىمدەرىنىڭ اشىقتىعى مەن بىرىزدىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە قىزمەت ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى جۇزەگە اسىرىلۋدا.
ولاردىڭ قاتارىندا تاۋ شاڭعىسى كۋرورتتارىنا ارنالعان تەحنيكا مەن جابدىقتى ساتىپ الۋعا جۇمسالعان شىعىنداردىڭ ءبىر بولىگىن وتەۋ، جول بويىنداعى قىزمەت كورسەتۋ نىساندارىن سالۋدى قولداۋ، تۋريستىك قىزمەت كورسەتۋگە ارنالعان اۆتوكولىك ساتىپ الۋدى سۋبسيديالاۋ، تۋروپەراتورلاردىڭ شىعىندارىن جانە اۋە بيلەتتەرىنىڭ قۇنىن سۋبسيديالاۋ، سونداي-اق سانيتارلىق- گيگيەنالىق توراپتاردى كۇتىپ-ۇستاۋعا ارنالعان قاراجات قاراستىرىلعان.
بۇل قولداۋ قۇرالدارى ىشكى تۋريستىك اعىننىڭ وسۋىنە، تۋريستىك ونىمدەردىڭ دامۋىنا جانە كورسەتىلەتىن قىزمەت ساپاسىنىڭ ارتۋىنا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەلىك ەلدە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى 24 قوناقۇي سالىنادى.