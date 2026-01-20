قوماقتى قاراجاتتىڭ اشىقتان-اشىق تالان-تاراجعا سالىنۋى جول بەرۋگە بولمايتىن جاعداي - مەملەكەت باسشىسى
قىزىلوردا. KAZINFORM - ۇكىمەتتىڭ مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىن قارجى مينيسترلىگىنىڭ قاراماعىنا بەرۋ شەشىمى دۇرىس. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
- مەديتسينالىق الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنا جۇرگىزىلگەن كەشەندى تەكسەرۋ كوپتەگەن زاڭ بۇزۋشىلىق پەن تەرىس پايدالانۋدى انىقتادى. نەگىزىنەن، بۇل - قارابايىر قوسىپ جازۋ دەرەكتەرى مەن مەملەكەتتىك قاراجاتتى اسا ءىرى كولەمدە جىمقىرۋ ماقساتىندا قۇجاتتاردى قولدان جاساۋدىڭ ورەسكەل فاكتىلەرى. ەكونوميكانىڭ ساپالى ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋگە، ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن دامىتۋعا بۇكىل ەل كۇش-جىگەرى مەن قارجىسىن جۇمىلدىرىپ وتىرعان شاقتا، الەۋمەتتىك سالاعا بولىنگەن قوماقتى قاراجاتتىڭ اشىقتان-اشىق تالان-تاراجعا سالىنۋى جول بەرۋگە بولمايتىن جاعداي، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ دەرەگىنشە، 2024- 2025 -جىلدارى تەك دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن دامىتۋعا مەملەكەت 7,8 تريلليون تەڭگە ءبولدى.
- قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا سىبايلاس جەمقورلىق سحەمالارىنان پايدا تاپقان بارلىق تۇلعانى انىقتاۋ تاپسىرىلدى. ۇكىمەتتىڭ مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىن قارجى مينيسترلىگىنىڭ قاراماعىنا بەرۋ شەشىمىن قولدايمىن. قوردا ورىن العان جاعداي - بۇل الەۋمەتتىك سالا باسشىلارىنىڭ كاسىبيلىگىنىڭ جوقتىعى مەن مەملەكەتتىك مۇددەگە نەمقۇرايلى قاراۋىنىڭ سالدارى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.