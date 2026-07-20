قولتىراۋىن 12 جاستاعى بالانى جەپ قويدى
استانا. قازاقپارات - وزەن جاعاسىندا اياق-قولىن جۋماقشى بولعان 12 جاسار بالاعا قولتىراۋىن شاپشاڭ شابۋىل جاساپ، سۋ تۇبىنە سۇيرەپ كەتكەن.
وقيعا بالا القاپتاعى جۇمىسىن اياقتاپ، وزەن جاعاسىنا توقتاعان ساتتە بولعان. جىرتقىش اڭ كەنەتتەن شىعا كەلىپ، بالانى اياعىنان تىستەپ، سۋعا قاراي تارتا جونەلگەن. بالانىڭ ايعايلاعان داۋىسىن ەستىپ، جاقىن ماڭدا جۇرگەن فەرمەرلەر مەن ونىڭ ءوز اعاسى كومەككە ۇمتىلعان. ولار جىرتقىشتى ۇركىتۋ ءۇشىن تاس پەن كىرپىش لاقتىرعانىمەن، قولتىراۋىن وعان ەلەڭ ەتپەستەن، قۇربانىن سۋ استىنا الىپ كەتكەن. جاس ءوسپىرىمنىڭ دەنەسى بەس ساعاتتان كەيىن عانا تابىلدى. قولتىراۋىن بالانى جارتىلاي جەپ ۇلگەرگەن: ونىڭ وڭ اياعى مەن دەنەسىنىڭ تومەنگى بولىگى قاتتى زاقىمدانعان. ارتىندا مارقۇمنىڭ باۋىرى مەن ەكى قارىنداسى قالدى.
24.kz