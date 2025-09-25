قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىن رەستاۆراتسيالاۋ جىل سوڭىنا دەيىن اياقتالماق
تۇركىستان. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرمەك كوشەربايەۆ تۇركىستان وبلىسىنا جاساعان جۇمىس ساپارى اياسىندا وڭىردەگى مادەني مۇرا جانە تۋريستىك ينفراقۇرىلىم نىساندارىن ارالادى.
اسىرەسە، يۋنەسكونىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگەن قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
ەرمەك كوشەربايەۆ رەستاۆراتسيالىق جۇمىستارمەن تانىسىپ، ەسكەرتكىشتىڭ تاريحي كەلبەتىن ساقتاۋ اسا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى رەسپۋبليكالىق بيۋجەت ەسەبىنەن جۇرگىزىلۋدە جانە ونى جىل سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان.
«كۇلتوبە» ارحەولوگيالىق قالاشىعىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى نىساندى تاريحي ساۋلەتكە ساي جارىقتاندىرۋدى جانە كەشكى ەكسكۋرسيالار ۇيىمداستىرۋدى تاپسىردى.
- تۇركىستان - بۇل تەك رۋحاني ورتالىق ەمەس، سونىمەن قاتار زاماناۋي ءتۋريزمنىڭ ماڭىزدى ورتالىعى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - بىرەگەي تاريحي ەسكەرتكىشتەردى ساقتاي وتىرىپ، كەلۋشىلەرگە سول ءداۋىردىڭ اتموسفەراسىن سەزىنۋگە جاعداي جاساۋ، - دەدى ەرمەك كوشەربايەۆ.
ساپار بارىسىندا ءوڭىردىڭ كولىك قاتىناسىنا دا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. ۆيتسە-پرەمەر لوۋكوستەرلەردى تارتا وتىرىپ، اۋە رەيستەرىنىڭ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- اۋە قاتىناسىن دامىتۋ - تۋريستەر اعىنىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى. قولجەتىمدى رەيستەر تۇركىستاندى قازاقستان حالقى مەن شەتەلدىك قوناقتار ءۇشىن ودان ءارى جاقىن ەتە تۇسەدى، - دەدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
تۇركىستان وبلىسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى زۇلپىحار جولداسوۆ وڭىردە تاريحي نىسانداردى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتقانىن باياندادى.
- بۇگىندە قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنىڭ جانىنداعى كونە كۇلتوبە قالاشىعىن اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. بۇل جۇمىستاردى جىل سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان. 2025-جىلى ءوڭىر ينفراقۇرىلىمىن جاقسارتۋ اياسىندا 11,3 ميلليارد تەڭگەگە 6 جوبا جۇزەگە اسىرىلادى. ولاردىڭ قاتارىندا تۋريستىك نىساندارعا اپاراتىن جولداردى رەكونسترۋكتسيالاۋ مەن ساۋران قالاشىعىنا دەيىن اينالما الاڭ سالۋ جۇمىستارى بار. جالپى، تاريحي-مادەني مۇرانى رەستاۆراتسيالاۋ جانە ساقتاۋ - ءبىزدىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىمىزدىڭ ءبىرى، - دەدى وبلىس اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى زۇلپىحار جولداسوۆ.
بۇل رەتتە قوستانايدان كەلگەن تۋريست قانيزا زاليەۆا ءوز اسەرىمەن ءبولىستى.
- قىزىمنىڭ ۇسىنىسىمەن تۇركىستانعا كەلدىك. ءبىزدى بۇل جەردىڭ ەرەكشە اتموسفەراسى تاڭعالدىردى. مۇندا ءتىرى تاريحتى سەزىنەسىڭ، سونىمەن قاتار زاماناۋي قىزمەت، تازالىق پەن جايلىلىق بار. تۋريستەرگە دەگەن قامقورلىق انىق بايقالادى. مۇنداي مەكەننىڭ ەلىمىزدە بار ەكەنىنە قۋانىشتىمىن، - دەدى ول.
بۇگىندە تۇركىستان وبلىسىندا قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىن قوسقاندا 1700 دەن استام تاريحي-مادەني ەسكەرتكىش تىركەلگەن. 202-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وڭىرگە 430 مىڭنان استام تۋريست كەلگەن، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %8 عا كوپ. ال 2025-جىلدىڭ سەگىز ايىندا تۇركىستان وبلىسىنا 859 مىڭ ادام ساپارلاپ كەلگەن. ولاردىڭ 736 مىڭى - تاريحي ورىنداردى، ال 123 مىڭى - تابيعي پاركتەر مەن قورىقتاردى تاماشالاعان.
تۋريزمنىڭ دامۋى ينۆەستيتسيا كولەمىنىڭ ارتۋىنا دا سەبەپ بولىپ وتىر. 2025-جىلدىڭ قاڭتار-تامىز ايلارىندا سالاعا 65,7 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلدى. وڭىردە قازىرگى ۋاقىتتا تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە ساياحاتشىلارعا جاڭا مۇمكىندىكتەر ۇسىنۋ ماقساتىندا جالپى قۇنى 49,4 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 47 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
