قوعامدىق پالاتا وڭىرلەردە كوشپەلى وتىرىستار وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي جانىنداعى قوعامدىق پالاتا جەرگىلىكتى قوعامداستىقتاردىڭ، ءماسليحات دەپۋتاتتارى مەن قوعامدىق كەڭەستەردىڭ باستاماسىمەن وڭىرلەردە كوشپەلى وتىرىستار وتكىزە الادى.
بۇل تۋرالى قۇرىلتاي وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا دەپۋتات ايدوس سارىم ايتتى.
- بىزدە كوشپەلى وتىرىستار بولعان. ماسەلەن، الماتىداعى پاتەر يەلەرى كوپەراتيۆتەرىنە قاتىستى ماسەلەدە اۋلاعا جينالىپ، ونى العاش رەت سول جەردە قاراستىردىق. كەيىن ارنايى الاڭعا بارىپ، ماسەلەنى ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلادىق. تەوريالىق تۇرعىدان العاندا، جەرگىلىكتى قوعامداستىقتار، ءماسليحاتتاعى ارىپتەستەرىمىز نەمەسە قوعامدىق كەڭەستەر وسىنداي ماسەلەنى كوتەرىپ، باستاما جاساي الادى، - دەدى ايدوس سارىم Kazinform ءتىلشىسىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ول مۇنداي ءىس-شارالاردى وتكىزۋ ۇيىمداستىرۋشىلىق مۇمكىندىكتەرگە بايلانىستى بولاتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق قوعامدىق پالاتانىڭ جۇمىس كەستەسىمەن قۇرىلتايدىڭ سايتىنان تانىسۋعا بولاتىنىن ايتتى. ءول ۇشىن ارنايى جەكە پاراقشا اشىلىپ، وندا ءىس-شارالار جوسپارى، وتىرىستاردىڭ ستەنوگراممالارى، ماتەريالدار مەن ساراپشىلاردىڭ ۇسىنىستارى جاريالانادى.
- مىسالى، ناۋرىز ايىندا بەلگىلى ءبىر زاڭ جوباسىن تالقىلاۋ نەمەسە اقمولا وبلىسىندا كوشپەلى وتىرىس وتەتىنىن بىلۋگە بولادى. سونىمەن قاتار باسپا ءسوز قىزمەتىمىز بەلسەندى جۇمىس ىستەيدى. سىزدەر كۇن سايىن اقپاراتتىق حابارلامالار الىپ وتىراسىزدار. سايتقا كىرىپ، ءىس-شارالاردىڭ كۇندەرى مەن تاقىرىپتارىن بىلە الاسىزدار. ءبىز اپتا سايىن ءىس-شارالار كەستەسىن جاريالاپ وتىرامىز، - دەدى ايدوس سارىم.
بۇعان دەيىن ايدوس سارىم قوعامدىق پالاتا مەن حالىق كەڭەسىنىڭ مىندەتتەرى ءبىر-ءبىرىن قايتالامايتىنىن ايتقان ەدى.