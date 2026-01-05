قوعامىمىز ءمان-ماعىناسى تەرەڭ اقپاراتتىڭ دا قادىرىن بىلگەنى دۇرىس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - گازەت-جۋرنالدار قايتا ورلەۋ ءداۋىرىنىڭ باستاۋىندا تۇر. مۇنداي پىكىردى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىلدىردى.
- «Turkistan» گازەتى 30 جىلدان بەرى تۇراقتى شىعىپ كەلەدى. بۇل - قازاقستانداعى ەڭ ىقپالدى باسىلىمنىڭ ءبىرى. گازەتتىڭ اتاۋىندا دا وتە ۇلكەن ءمان-ماعىنا بار. باسىلىم تىلشىلەرى ەل ىشىندەگى وزەكتى ماسەلەلەرمەن قاتار، تۇتاس تۇركى جۇرتىنا ورتاق تاقىرىپتاردى دا كوتەرىپ جۇرەدى. بۇل وتە جاقسى ءداستۇر دەپ سانايمىن. شەتەلدە جۇمىس ىستەپ، ءتۇرلى سالادا تابىسقا جەتكەن قازاقتار تۋرالى ماقالالاردى قىزىعۋشىلىقپەن وقيمىن. قازاقستان مەن وزدەرى تۇرىپ جاتقان ەلدەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ۇلەس قوسىپ جۇرگەن وسىنداي ءۇش ازاماتتى ارنايى ماراپاتتادىم، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ پايىمىنشا، گازەت-جۋرنالدار قايتا ورلەۋ ءداۋىرىنىڭ باستاۋىندا تۇر. سەبەبى الەۋمەتتىك جەلى ادامنىڭ ويلاۋ (تانىمدىق) قابىلەتىنە زور زيان كەلتىرىپ جاتىر. جاسى قىرىققا جەتسە دە، ءبىلىمى مەن وي-ءورىسى ون بەس جاستاعى جاسوسپىرىمدەر دەڭگەيىندە قالىپ قويعان ازاماتتاردى قازىردىڭ وزىندە كەزدەستىرۋگە بولادى.
- ءوز باسىم مەرزىمدى باسپا ءسوزدى جاس كەزىمنەن ۇزبەي وقيتىنىم راس. ءالى كۇنگە دەيىن وسى ادەتىمنەن جاڭىلعان ەمەسپىن. قازىرگى تاڭدا باسپا ءسوز زامان تالابىنا بەيىمدەلىپ، اقپارات ايدىنىنان ءوز ورنىن تاۋىپ وتىر. گازەت تىلشىلەرى جان-جاقتى شولۋلار مەن تەرەڭ ساراپتامالار جاساۋعا باسا ءمان بەرەدى، اعارتۋشىلىقپەن اينالىسادى. كاسىبي ءارى ءوز ىسىنە ادال جۋرناليستەر ساپالى ماتەريالدار ازىرلەپ، ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردى ساقتاۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلەدى. مەن سۇيىكتى وتانىمىزدىڭ يگىلىگى ءۇشىن بارلىق سالادا تابىستى ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن مىقتى ازاماتتار تۋرالى مالىمەتتەردى كوبىنەسە گازەتتەردەن الامىن. ەل ىشىنە كەڭ تارالعان TikTok, Instagram نەمەسە Telegram ارنالارى ەڭبەك ادامدارىنىڭ شىنايى تىنىس- تىرشىلىگىنەن الىس ەكەنىن ءوزىڭىز دە جاقسى بىلەتىن شىعارسىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قوعامىمىز ەلەڭ ەتەرلىك جاڭالىق وقىپ، بەينەجازبا كورۋمەن شەكتەلمەي، ءمان- ماعىناسى تەرەڭ اقپاراتتىڭ دا قادىرىن بىلگەنى دۇرىس دەپ سانايدى.
- كوپتەگەن جاستارىمىزدىڭ دا ءدال سولاي ويلايتىنىنا قۋانامىن. سەبەبى ولار ادامدى تىعىرىققا تىرەيتىن ەلەس- قيال الەمىندە ءومىر ءسۇرۋدى ەمەس، ناعىز ءبىلىم-عىلىم جولىنا ءتۇسۋدى ماقسات تۇتادى. وقۋ مادەنيەتى جوعارى ەلدەر ءاردايىم جاھاندىق دامۋدىڭ العى شەبىندە بولا بەرەتىنى ءسوزسىز. بۇعان ەش كۇمانىم جوق، - دەدى پرەزيدەنت.