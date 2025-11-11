قوعام قايراتكەرى عالىم دوسكەن دۇنيەدەن وزدى
استانا. KAZINFORM - بەلگىلى قالامگەر، قوعام قايراتكەرى، رەجيسسەر-سسەناريست، مەديامەنەدجەر عالىم دوسكەن دۇنيەدەن وزدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
- مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى بەلگىلى قالامگەر، قوعام قايراتكەرى، رەجيسسەر-سسەناريست، مەديامەنەدجەر عالىم دوسكەننىڭ دۇنيەدەن وزۋىنا بايلانىستى مارقۇمنىڭ وتباسى مەن تۋعان-تۋىستارىنا قايعىرا كوڭىل ايتادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
عالىم تولەمبەك ۇلى - ەلىمىزدىڭ مادەنيەتى مەن ادەبيەتىنىڭ، تەلەراديو سالاسىنىڭ دامۋىنا، ۇلتتىق جۋرناليستيكانىڭ قالىپتاسۋىنا سۇبەلى ۇلەس قوسقان كورنەكتى تۇلعا.
ول «ۇلان» گازەتىنىڭ باس رەداكتورى، «قازاقستان» تەلەراديوكورپوراتسياسىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتتەرىن اتقارىپ، بىرنەشە ماڭىزدى مادەني جوبالاردى جۇزەگە اسىردى.
سونىڭ ىشىندە «قازاقتىڭ ءداستۇرلى 1000 ءانى» مەن «قازاقتىڭ ءداستۇرلى 1000 كۇيى» اتتى انتولوگيالىق جيناقتاردىڭ اۆتورى رەتىندە ۇلتتىق ونەردىڭ باعا جەتپەس مۇراسىن كەلەر ۇرپاققا جەتكىزدى.
رەجيسسەر ءارى سسەناريست رەتىندە «كيەلى جەرلەر»، «جوعالعان جارىق حرونيكاسى» سەكىلدى دەرەكتى فيلمدەردى دۇنيەگە اكەلىپ، قازاق حالقىنىڭ رۋحاني قازىناسىن كەڭىنەن ناسيحاتتادى.
- ءومىرىن ءسوز ونەرى مەن ۇلت مادەنيەتىنە ارناعان عالىم تولەمبەك ۇلىنىڭ جارقىن بەينەسى مەن ۇلتتىق مادەنيەتىمىزگە سىڭىرگەن ولشەۋسىز ەڭبەگى حالىق جادىندا ماڭگى ساقتالادى دەپ سەنەمىز. ۇلتىنا ادال قىزمەت ەتكەن ابزال ازاماتتىڭ جانى ءجانناتتا، يمانى سالامات بولعاي، - دەلىنگەن حابارلامادا.