قوعام يگىلىگى ءۇشىن ادال قىزمەت ەتىپ جۇرگەن ءار مەديتسينا قىزمەتكەرىنىڭ ەڭبەگى ەرەن - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - بۇگىن اقوردادا مەديتسينا قىزمەتكەرى كۇنىنە وراي سالتاناتتى ءىس-شارا ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جيىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ دارىگەرلەردى كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاپ، ءسوز سويلەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلت ساۋلىعى - ەلىمىز ءۇشىن بارىنەن قىمبات قۇندىلىق ەكەنىن ايتتى.
- ەڭ الدىمەن بارشاڭىزعا مەديتسينا قىزمەتكەرى كۇنى قۇتتى بولسىن دەيمىن. وتكەن جىلى ءبىز ارداقتى كاسىپ يەلەرى - مەديتسينا ماماندارىن العاش رەت اقورداعا شاقىرىپ، قۇرمەت كورسەتتىك. بيىل دا يگى داستۇرگە ساي وزدەرىڭىزدى وسى جەردە كورگەنىمە وتە ريزامىن. حالقىمىز «ءبىرىنشى بايلىق - دەنساۋلىق» دەگەن تاعىلىمدى سوزگە ەرەكشە ءمان بەرگەن. ۇلت ساۋلىعى - ەلىمىز ءۇشىن بارىنەن قىمبات قۇندىلىق. سوندىقتان مەديتسينا سالاسىن دامىتۋ مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق مىندەتى سانالادى. وسى ورايدا، دارىگەردىڭ ەل ومىرىندەگى ورنى ايرىقشا ەكەنى ءسوزسىز. شىن مانىندە، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا قوعام يگىلىگى ءۇشىن ادال قىزمەت ەتىپ جۇرگەن ءار قىزمەتكەردىڭ ەڭبەگى ەرەن. حالقىمىز سىزدەردى ەڭ قادىرلى ماماندىق يەسى رەتىندە سىيلايدى جانە قۇرمەتتەيدى. تۇپتەپ كەلگەندە، مەديتسينا ماماندارى ەلىمىزدىڭ باستى بايلىعى - ازاماتتارىمىزدىڭ دەنساۋلىعىن نىعايتۋعا ولشەۋسىز ۇلەس قوسىپ كەلەدى. مەن مەملەكەت باسشىسى رەتىندە وسى سالادا تاباندى ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن بارشا قىزمەتكەرگە شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.