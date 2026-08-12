قونايەۆ قورى دىنمۇحامەد احمەت ۇلىنىڭ ەسىمى قويىلعان ۋنيۆەرسيتەتتى سوتقا بەردى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ورنالاسقان قونايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىن «قونايەۆ اتىنداعى حالىقارالىق قور» ق ق سوتقا بەردى.
بۇل تۋرالى قوعامدىق قور Facebook جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا مالىمدەدى.
- «د. ا. قونايەۆ اتىنداعى حالىقارالىق قور» قوعامدىق قورى دىنمۇحامەد قونايەۆ ەسىمىن پايدالانۋ بويىنشا قۇقىقتاردى قورعاۋ تۋرالى تالاپ ارىزبەن سوتقا جۇگىندى. تالاپ ارىزدىڭ تالاپتارىنىڭ ءبىرى - «قونايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى» ج ش س- ءنىڭ فيرمالىق اتاۋىنان «قونايەۆ» اتاۋىن الىپ تاستاۋ، سونداي-اق قۇقىق يەلەنۋشىنىڭ كەلىسىمىنسىز ونى پايدالانۋدى توقتاتۋ، - دەلىنگەن رەسمي مالىمدەمەدە.
قور دىنمۇحامەد احمەت ۇلىنىڭ ەسىمىن جانە وزدەرىنە تيەسىلى قۇقىقتاردى تەك قۇقىقتىق الاڭدا قورعايتىنىن جانە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جۇزەگە اسىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، قونايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەسمي سايتىندا كورسەتىلگەن مالىمەت بويىنشا وقۋ ورنىنىڭ نەگىزى 1993 -جىلى قالانعان.
سول جىلى «د. ا. قونايەۆ اتىنداعى كوللەدج» مەملەكەتتىك ەمەس جوعارى وقۋ ورنى بولىپ قۇرىلعان. ال 1994 -جىلى د. ا. قونايەۆ اتىنداعى كوللەدج بازاسىندا «د. ا. قونايەۆ اتىنداعى قازاق گۋمانيتارلىق ينستيتۋتى» قۇرىلسا، 1995 -جىلى «د. ا. قونايەۆ اتىنداعى گۋمانيتارلىق ينستيتۋت» بولىپ قايتا قۇرىلدى. ال 2000 -جىلعى 11 - ماۋسىمنان ج و و «د. ا. قونايەۆ اتىنداعى ۋنيۆەرسيتەت» اتاندى. 2023 -جىلى وقۋ ورداسى قونايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى بولىپ قايتا قۇرىلدى. قازىر ج و و نەگىزگى عيماراتى قۇرمانعازى جانە بايتۇرسىنوۆ كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا ورنالاسقان.
ەسكە سالايىق، 2022 -جىلى قاپشاعاي قالاسىنا قونايەۆ اتى رەسمي تۇردە بەرىلدى.