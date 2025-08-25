ق ز
    قۇتقارۋشىلارعا ۇستەمەاقى تولەۋ قاعيدالارى جاڭارتىلدى

    استانا. KAZINFORM - توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ سىنىپتىلىعىنا قاراي ۇستەمەاقى تولەۋ قاعيدالارى وزگەرتىلدى.

    Елордалық құтқарушылар қоқыстың жануын сөндіріп жатыр
    Фото: ТЖМ

    قۇجاتقا سايكەس، ۇستەمەاقى كەزەڭدىك اتتەستاتسيادان وتكەن جانە سىنىپتىلىق بەرىلگەن، سونداي-اق كەزەكتەن تىس، قايتا نەمەسە جوسپارلى اتتەستاتسيانى راستاعان قۇتقارۋشىلارعا تولەنەدى. ۇستەمەاقى ازاماتتىق قورعاۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ اۋماقتىق ورگانىنىڭ نەمەسە اپاتتىق-قۇتقارۋ قىزمەتى باسشىسىنىڭ بۇيرىعى ارقىلى تاعايىندالادى.

    - ەگەر قۇتقارۋشى اتتەستاتسيادان وتپەسە، ۇستەمەاقى تولەۋ توقتاتىلادى. تولەم تەك قايتا اتتەستاتسيادان ءساتتى وتكەننەن جانە سىنىپتىلىعىن راستاعاننان كەيىن عانا قايتا بەرىلەدى. سىنىپتىلىقتى جوعالتقان نەمەسە قايتالاۋ اتتەستاتسيانى راستاماعان جاعدايدا ۇستەمەاقى تولەۋ توقتاتىلادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    ۇستەمەاقى تولەمىن تاعايىنداۋ، توقتاتا تۇرۋ جانە توقتاتۋ ءتارتىبى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك كودەكسىنە سايكەس رەتتەلەدى.

    بۇيرىق 2025-جىلعى 2-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    ەسكە سالا كەتسەك، وسى جازدا استانالىق قۇتقارۋشىلار باسپانالى بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
