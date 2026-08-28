قۇرىلتايدىڭ تۇراقتى كوميتەتتەرىنىڭ ءتوراعالارى سايلاندى
استانا. KAZINFORM - ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا تۇراقتى كوميتەتتەردىڭ ءتوراعالارى سايلاندى.
قۇرىلتاي ءتوراعاسى ايبەك دادەباي ق ر قۇرىلتايى جانە ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 36-بابىنىڭ 2-تارماعىن ەسكە سالدى.
وعان سايكەس، تۇراقتى كوميتەتتەردىڭ ءتوراعالارى ەگەر قۇرىلتاي داۋىس بەرۋدىڭ وزگە ءتارتىبىن ايقىنداماسا، قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى جالپى سانىنىڭ كوپشىلىك داۋسىمەن، قۇرىلتاي وتىرىسىندا اشىق داۋىس بەرۋ ارقىلى سايلانادى.
شەشىم ءار كانديداتۋرا بويىنشا جەكە قابىلدانادى جانە قاۋلىمەن راسىمدەلەدى.
وسىلايشا، قۇرىلتايداعى سەگىز تۇراقتى كوميتەتتىڭ ءتوراعالارى بولىپ مىنا دەپۋتاتتار سايلاندى:
-سەرىك ەگىزبايەۆ - اگرارلىق ماسەلەلەر، ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار كوميتەتى؛
- ءۇنزيلا شاپاق - كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتى؛
-مارات قوجايەۆ - حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتى؛
-امىربەك وسپانبەكوۆ - وڭىرلىك جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ كوميتەتى؛
-اسحات ايماعامبەتوۆ - الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ كوميتەتى؛
-ولگا پەرەپەچينا - قارجى جانە بيۋجەت كوميتەتى؛
-دارحان احمەديەۆ - سيفرلاندىرۋ، يننوۆاتسيالار جانە عىلىم كوميتەتى؛
-ناتاليا گودۋنوۆا - ەكونوميكالىق ساياسات، ونەركاسىپ جانە ەنەرگەتيكا كوميتەتى.
بۇل رەتتە قۇرىلتايدىڭ ءبىر تۇراقتى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قۇرىلتاي وپپوزيتسياسىنان سايلانادى. قۇرىلتايداعى كوپشىلىك جانە وپپوزيتسياعا كىرەتىن ساياسي پارتيالار فراكتسيالارى باسشىلارىنىڭ كونسۋلتاتسيالارى ءوتتى.
كونسۋلتاتسيا بارىسىندا بىرلەسكەن شەشىمگە سايكەس، قۇرىلتايدىڭ اگرارلىق ماسەلەلەر، ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى وپپوزيتسيادان ۇسىنىلدى. قالعان كوميتەت ءتوراعالارى قۇرىلتايداعى كوپشىلىكتەن، ياعني ادىلەت پارتياسىنىڭ فراكسياسىنان سايلاندى.
بۇعان دەيىن ايبەك دادەباي قۇرىلتاي ءتوراعاسى بولىپ سايلانعان ەدى.
سونداي-اق قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارلارى دا انىقتالدى.