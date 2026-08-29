قۇرىلتايدىڭ رەسمي سايتى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ رەسمي سايتى ىسكە قوسىلدى.
رەسمي سايتقا quryltai.kz مەكەنجايى ارقىلى كىرۋگە بولادى.
سايتتا:
قۇرىلتاي مەن ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ قىزمەتى تۋرالى وزەكتى اقپارات؛
زاڭ جوبالارىنىڭ ماتىندەرى؛
انونستار مەن تالدامالىق ماتەريالدار جاريالانادى.
سونداي-اق سايتتا وتىرىستاردىڭ ونلاين-ترانسلياتسيالارى، فوتو جانە بەينەماتەريالدار قولجەتىمدى بولادى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا سويلەگەن ءسوزىنىڭ تولىق ءماتىنىن مىنا سىلتەمە ارقىلى ءوتىپ وقي الاسىزدار.