KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتايدىڭ رەسمي سايتى ىسكە قوسىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ رەسمي سايتى ىسكە قوسىلدى.

    Официальный сайт Курултая заработал в Казахстане
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    رەسمي سايتقا quryltai.kz مەكەنجايى ارقىلى كىرۋگە بولادى.

    سايتتا:

    قۇرىلتاي مەن ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ قىزمەتى تۋرالى وزەكتى اقپارات؛

    زاڭ جوبالارىنىڭ ماتىندەرى؛

    انونستار مەن تالدامالىق ماتەريالدار جاريالانادى.

    سونداي-اق سايتتا وتىرىستاردىڭ ونلاين-ترانسلياتسيالارى، فوتو جانە بەينەماتەريالدار قولجەتىمدى بولادى.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا سويلەگەن ءسوزىنىڭ تولىق ءماتىنىن مىنا سىلتەمە ارقىلى ءوتىپ وقي الاسىزدار.

    بيلىك جانە ساياسات قۇرىلتاي
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور