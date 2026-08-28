قۇرىلتايدىڭ جاڭا دەپۋتاتتارى انت بەرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا جاڭا ورگان دەپۋتاتتارىنىڭ سالتاناتتى انت بەرۋ ءراسىمى باستالدى.
ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ ق ر كونستيتۋتسياسىنىڭ 54-بابىنا سايكەس، قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى انت بەرەتىنىن ەسكە سالدى.
- قازاقستان حالقىنا ادال قىزمەت ەتۋگە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇتاستىعى مەن تاۋەلسىزدىگىن نىعايتۋعا، ونىڭ كونستيتۋتسياسى مەن زاڭدارىنا قاتاڭ باعىنۋعا، دەپۋتاتتىڭ وزىمە جۇكتەلگەن مارتەبەلى مىندەتتەرىن ادال اتقارۋعا انت ەتەمىن، - دەپ جازىلعان انت ماتىنىندە.
ەسكە سالايىق، 23-تامىزدا ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ ءوتتى.
سايلاۋ زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس سايلاۋشىلاردىڭ 5 جانە ودان دا كوپ پايىز داۋىسىن جيناعان بەس ساياسي پارتيا اراسىندا دەپۋتاتتىق مانداتتار ايقىندالدى. وسىعان بايلانىستى ق ر قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ 145 مانداتى تومەندەگىدەي ءبولىندى:
«ادىلەت» پارتياسى - 110 ماندات؛
جالپى ۇلتتىق سوتسيال- دەموكراتيالىق پارتيا - 8 ماندات؛
«اۋىل» پارتياسى - 10 ماندات؛
«اق جول» قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق پارتياسى - 8 ماندات؛
«Respublica» پارتياسى - 9 ماندات.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتايدىڭ العاشقى قۇرامىنا ايرىقشا جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەتىنىن ايتقان ەدى.
پرەزيدەنت ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا ايبەك دادەبايدى ۇسىندى.