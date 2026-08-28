KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتايدىڭ جاڭا دەپۋتاتتارى انت بەرىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا جاڭا ورگان دەپۋتاتتارىنىڭ سالتاناتتى انت بەرۋ ءراسىمى باستالدى.

    Құрылтайдың жаңа депутаттары ант беріп жатыр
    Видеодан алынған кадр

    ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ ق ر كونستيتۋتسياسىنىڭ 54-بابىنا سايكەس، قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى انت بەرەتىنىن ەسكە سالدى.

    - قازاقستان حالقىنا ادال قىزمەت ەتۋگە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇتاستىعى مەن تاۋەلسىزدىگىن نىعايتۋعا، ونىڭ كونستيتۋتسياسى مەن زاڭدارىنا قاتاڭ باعىنۋعا، دەپۋتاتتىڭ وزىمە جۇكتەلگەن مارتەبەلى مىندەتتەرىن ادال اتقارۋعا انت ەتەمىن، - دەپ جازىلعان انت ماتىنىندە.

    ەسكە سالايىق، 23-تامىزدا ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ ءوتتى.

    سايلاۋ زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس سايلاۋشىلاردىڭ 5 جانە ودان دا كوپ پايىز داۋىسىن جيناعان بەس ساياسي پارتيا اراسىندا دەپۋتاتتىق مانداتتار ايقىندالدى. وسىعان بايلانىستى ق ر قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ 145 مانداتى تومەندەگىدەي ءبولىندى:

    Құрылтайдың жаңа депутаттары ант беріп жатыр
    Видеодан алынған кадр

    «ادىلەت» پارتياسى - 110 ماندات؛

    جالپى ۇلتتىق سوتسيال- دەموكراتيالىق پارتيا - 8 ماندات؛

    «اۋىل» پارتياسى - 10 ماندات؛

    «اق جول» قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق پارتياسى - 8 ماندات؛

    «Respublica» پارتياسى - 9 ماندات.

    Құрылтайдың жаңа депутаттары ант беріп жатыр
    Видеодан алынған кадр

    بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتايدىڭ العاشقى قۇرامىنا ايرىقشا جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەتىنىن ايتقان ەدى.

    پرەزيدەنت ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا ايبەك دادەبايدى ۇسىندى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور