قۇرىلتايدى تاراتۋ تەتىگى نە ءۇشىن قاجەت - دەپۋتات تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيا وتىرىسىندا ماڭىزدى تاعايىنداۋلار بۇعاتتالعان جاعدايدا قۇرىلتايدى تاراتۋ تەتىگى نە ءۇشىن قاجەت ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
بۇل قادام حالىقارالىق تاجىريبەگە سۇيەنە وتىرىپ، ينستيتۋتسيونالدىق داعدارىستىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ەنگىزىلمەك. دەپۋتات ا ق ش پەن بەلگياداعى ساياسي داعدارىستاردى مىسالعا كەلتىرىپ، بيۋدجەت پەن ماڭىزدى شەشىمدەر بۇعاتتالعان جاعدايدا مەملەكەت پەن ازاماتتار زارداپ شەگەتىنىن ايتتى. وسىعان بايلانىستى جاڭا كونستيتۋتسيادا مۇنداي تىعىرىقتان شىعاتىن مەحانيزمدەر قاراستىرىلعانىن ايتتى.
- اتاپ ايتقاندا، قۇرىلتاي ماڭىزدى مەملەكەتتىك تاعايىنداۋلاردى بىرنەشە رەت بەكىتپەسە، ونى تاراتۋ تەتىگى ەنگىزىلدى. بۇل ينستيتۋتسيونالدىق داعدارىستىڭ الدىن الۋ شاراسى، - دەدى ول.
سونداي-اق، حالىق بيلىگىنىڭ تەتىگى كۇشەيتىلىپ، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم ەندى «جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋم» دەپ اتالاتىنى ايتىلدى.
- كونستيتۋتسياعا وزگەرىستى ەندى پارلامەنت ەمەس، تەك حالىق قانا ەنگىزە الادى، - دەدى دەپۋتات.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيا رەفورماسى بويىنشا «ە- وتىنىشكە» تۇسكەن ۇسىنىستار سانى 4 مىڭنان اسقانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
كاميلا مۇلىك