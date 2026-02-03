ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:08, 03 - اقپان 2026 | GMT +5

    قۇرىلتايدى تاراتۋ تەتىگى نە ءۇشىن قاجەت - دەپۋتات تۇسىنىكتەمە بەردى

    استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيا وتىرىسىندا ماڭىزدى تاعايىنداۋلار بۇعاتتالعان جاعدايدا قۇرىلتايدى تاراتۋ تەتىگى نە ءۇشىن قاجەت ەكەنىن ءتۇسىندىردى.

    Казахстанцы поддерживают 98% положений новой Конституции
    кадр из видео

    بۇل قادام حالىقارالىق تاجىريبەگە سۇيەنە وتىرىپ، ينستيتۋتسيونالدىق داعدارىستىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ەنگىزىلمەك. دەپۋتات ا ق ش پەن بەلگياداعى ساياسي داعدارىستاردى مىسالعا كەلتىرىپ، بيۋدجەت پەن ماڭىزدى شەشىمدەر بۇعاتتالعان جاعدايدا مەملەكەت پەن ازاماتتار زارداپ شەگەتىنىن ايتتى. وسىعان بايلانىستى جاڭا كونستيتۋتسيادا مۇنداي تىعىرىقتان شىعاتىن مەحانيزمدەر قاراستىرىلعانىن ايتتى.

    - اتاپ ايتقاندا، قۇرىلتاي ماڭىزدى مەملەكەتتىك تاعايىنداۋلاردى بىرنەشە رەت بەكىتپەسە، ونى تاراتۋ تەتىگى ەنگىزىلدى. بۇل ينستيتۋتسيونالدىق داعدارىستىڭ الدىن الۋ شاراسى، - دەدى ول.

    سونداي-اق، حالىق بيلىگىنىڭ تەتىگى كۇشەيتىلىپ، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم ەندى «جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋم» دەپ اتالاتىنى ايتىلدى.

    - كونستيتۋتسياعا وزگەرىستى ەندى پارلامەنت ەمەس، تەك حالىق قانا ەنگىزە الادى، - دەدى دەپۋتات.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيا رەفورماسى بويىنشا «ە- وتىنىشكە» تۇسكەن ۇسىنىستار سانى 4 مىڭنان اسقانىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    كاميلا مۇلىك

    تەگ:
    كونستيتۋتسيالىق رەفورما
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
