قۇرىلتايعا قاتىستى سايلاۋ قارساڭىندا جاڭا پارتيالار پايدا بولا ما
استانا. KAZINFORM - ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ قازاقستاندا جاڭا ساياسي پارتيانىڭ پايدا بولۋى مۇمكىندىگىنە قاتىستى پىكىر ايتتى.
- بۇل سۇراق ادىلەت ورگاندارىنا قاتىستى ەمەس، ياعني جاڭا پارتيانى تىركەۋ، قايتا قۇرۋ نەمەسە باسقا دا قادامداردى جۇزەگە اسىرۋ قۇقىعى ەل ازاماتتارىنا بەرىلگەن،- دەدى ە. سارسەمبايەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
سونىمەن قاتار مينيستردەن قۇرىلتايداعى سايلاۋ قارساڭىندا قاي داتاعا دەيىن جاڭا پارتيالار پايدا بولۋى مۇمكىن ەكەنى سۇرالدى.
- جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس، ءتيىستى ءىس-قيمىلدار 1-شىلدەگە دەيىن وتەدى. سودان كەيىن قۇرىلتايداعى سايلاۋ جاريالانادى. تىركەۋدەن وتكەن پارتيالار بۇل سايلاۋعا قاتىسادى،-دەدى مينيستر.
ەسكە سالساق، جاقىندا قازاقستاندا جاڭا ساياسي ۇيىم - «ادىلەت» پارتياسى مەملەكەتتىك تىركەۋدەن ءوتتى.