KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتايعا قاتىستى سايلاۋ قارساڭىندا جاڭا پارتيالار پايدا بولا ما

    استانا. KAZINFORM - ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ قازاقستاندا جاڭا ساياسي پارتيانىڭ پايدا بولۋى مۇمكىندىگىنە قاتىستى پىكىر ايتتى.

    Құрылтай
    Фото: Kazinform

    - بۇل سۇراق ادىلەت ورگاندارىنا قاتىستى ەمەس، ياعني جاڭا پارتيانى تىركەۋ، قايتا قۇرۋ نەمەسە باسقا دا قادامداردى جۇزەگە اسىرۋ قۇقىعى ەل ازاماتتارىنا بەرىلگەن،- دەدى ە. سارسەمبايەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    سونىمەن قاتار مينيستردەن قۇرىلتايداعى سايلاۋ قارساڭىندا قاي داتاعا دەيىن جاڭا پارتيالار پايدا بولۋى مۇمكىن ەكەنى سۇرالدى.

    - جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس، ءتيىستى ءىس-قيمىلدار 1-شىلدەگە دەيىن وتەدى. سودان كەيىن قۇرىلتايداعى سايلاۋ جاريالانادى. تىركەۋدەن وتكەن پارتيالار بۇل سايلاۋعا قاتىسادى،-دەدى مينيستر.

    ەسكە سالساق، جاقىندا قازاقستاندا جاڭا ساياسي ۇيىم - «ادىلەت» پارتياسى مەملەكەتتىك تىركەۋدەن ءوتتى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور