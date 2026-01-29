قۇرىلتايعا كەزدەيسوق ادامدار وتپەيدى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا
استانا. KAZINFORM - بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) كەزەكتى وتىرىسىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرىك ەگىزبايەۆ ءبىر پالاتالى قۇرىلتايدىڭ ارتىقشىلىعىن ءتۇسىندىردى.
- مەملەكەتىمىزدىڭ ساياسي جۇيەسىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتاتىن، ەلىمىزدىڭ دامۋ باعىتىن ايقىندايتىن تاريحي كەزەڭدە تۇرمىز. كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ مۇشەسى رەتىندە اتقارىلعان جۇمىستىڭ اۋقىمىن، تالقىلاۋدىڭ دەڭگەيىن كورە وتىرىپ، وتانداستارىمىزعا بۇل ءبىزدىڭ ەگەمەندىگىمىزدى نىعايتۋ جولىنداعى ناعىز جاۋاپتى، قىزۋ ءارى جەمىستى كەزەڭ ەكەنىن نىق سەنىممەن ايتا الامىن... بىزگە تولاسسىز كەلىپ تۇسكەن 2 مىڭنان استام ۇسىنىس پەن ازاماتتارمەن وتكەن تىكەلەي كەزدەسۋلەردى ەسكەرسەك، قوعامنىڭ بۇل وزگەرىستەردى قانشالىقتى زور ىقىلاسپەن كۇتىپ وتىرعانىن بايقادىق، - دەدى س. ەگىزبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كونستيتۋتسيالىق رەداكسياعا سايكەس، ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي زاڭ شىعارۋشى بيلىكتى جۇزەگە اسىراتىن ەڭ جوعارى وكىلدى ورگان بولىپ بەكىتىلدى. بۇل جەردەگى ەڭ نەگىزگى جاڭالىق - زاڭ شىعارۋ كۇن ءتارتىبىن ءبىر عانا پالاتا قالىپتاستىرادى.
- بۇل قادام نە بەرەدى؟ بىرىنشىدەن، زاڭ شىعارۋ پروتسەسىندەگى ارتىق بيۋروكراتيانى - پالاتالار اراسىنداعى ۇزاق كەلىسىمدەر مەن كەدەرگىلەردى جويادى. ەكىنشىدەن، كونستيتۋتسيامىز بويىنشا مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ بىردەن- ءبىر باستاۋى - حالىق. ال سول حالىقتىڭ اتىنان سويلەۋ قۇقىعى تەك مەملەكەت باسشىسىنا جانە ءوزىنىڭ كونستيتۋتسيالىق وكىلەتتىگى شەگىندە قۇرىلتايعا عانا تيەسىلى. بۇل - قۇرىلتايدىڭ ساياسي سالماعى مەن دەڭگەيىن كورسەتەتىن ەڭ باستى تەتىك. بۇل دەگەنىمىز، قۇرىلتاي جاي عانا زاڭ قابىلداۋشى مەكەمە ەمەس، ول حالىقتىڭ بيلىككە تىكەلەي قاتىسۋىن قامتاماسىز ەتەتىن، ەگەمەندىگىمىزدىڭ سيمۆولىنا اينالاتىن ەڭ جوعارى لەگيتيمدى ورگان ەكەنىن بىلدىرەدى، - دەدى دەپۋتات.
وسى ورايدا ول قۇرىلتاي زاڭنىڭ جوبالۋىنان باستاپ، ونىڭ قابىلدانىپ، كۇشىنە ەنۋىنە دەيىن تولىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوز موينىنا الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قۇرىلتايعا كەزدەيسوق ادامدار ەمەس، پارتيا سۇزگىسىنەن وتكەن ءوز سالاسىنىڭ ناعىز ماماندارى مەن كاسىبي كادرلار كەلەدى. پارتيالىق ءتىزىم - قۇرىلتايدىڭ ينتەللەكتۋالدىق الەۋەتىن قامتاماسىز ەتەتىن نەگىزگى تەتىك. بۇل جۇيە ارقىلى پارلامەنتكە قوعامنىڭ بارلىق توبىن، اسىرەسە اۋىل ماماندارىن جانە ءبىلىمدى جاستار مەن بەلسەندى ايەلدەردى تارتامىز، - دەدى سەرىك ەگىزبايەۆ.