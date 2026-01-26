قۇرىلتايعا ۇكىمەتكە سەنىمسىزدىك ءبىلدىرۋ قۇقىعىن بەرۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - سەنات دەپۋتاتى نۇرلان بەكنازاروۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا ءبىر پالاتالى قۇرىلتايعا قازىرگى سەنات پەن ءماجىلىستىڭ قانداي وكىلەتتىكتەرى بەرىلەتىنىن ايتتى.
- ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ۇسىنىسى بويىنشا بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋ جونىندەگى حالىقارالىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ ءۇشىن ق ر قارۋلى كۇشتەرىن قولدانۋ تۋرالى شەشىمدى قابىلداۋعا قاتىستى قولدانىستاعى نورمانى وزگەرىسسىز قالدىرۋ ۇسىنىلادى. پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنا تۇسكەن ۇسىنىستار نەگىزىندە پارلامەنت سەناتى مەن ءماجىلىستىڭ كونستيتۋتسيا باپتارىندا ايقىندالعان قۇزىرەتتەرىنە قاتىستى كەيبىر باپتار بىرىكتىرىلىپ، جەتىلدىرىلدى. جانە ءبىرقاتار وكىلەتتىكتەرىن قۇرىلتايعا بەرۋ ۇسىنىلادى، - دەدى ول.
ولاردىڭ نەگىزگىلەرى:
- قۇرىلتاي ق ر پرەزيدەنتىنىڭ سايلاۋىن جاريالايدى جانە رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تاعايىنداۋ تۋرالى باستامانى كوتەرەدى.
- قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى ق ر پرەزيدەنتىنە جالپى سانىنىڭ كوپشىلىك داۋسىمەن ق ر ۆيتسە-پرەزيدەنتىن جانە ق ر پرەمەر-ءمينيسترىن تاعايىنداۋعا كەلىسىم بەرەدى.
- سونداي-اق، پرەزيدەنتتىڭ ۇسىنىسىمەن ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ 10 سۋدياسىن، ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ 6 مۇشەسىن، جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ 8 مۇشەسىن تاعايىنداۋعا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى جالپى سانىنىڭ كوپشىلىك داۋسىمەن كەلىسىم بەرۋ نورماسى ۇسىنىلىپ وتىر.
- قازىر جوعارىدا اتالعان كەلىسىم بەرۋ وكىلەتتىكتەرى سەناتتىڭ قۇزىرەتىندە. ونى الداعى ۋاقىتتا كەڭەيتىپ، ءبىر پالاتالى پارلامەنت - قۇرىلتايعا بەرۋ پالاتانىڭ وكىلەتتىگىن كۇشەيتىپ، ايقىندايتىن ءتيىمدى نورما دەپ ۇسىنىپ وتىرمىز، - دەدى نۇرلان بەكنازاروۆ.
سونىمەن بىرگە، قۇرىلتاي ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ۇسىنىسىمەن ق ر جوعارى سوتىنىڭ سۋديالارىن سايلايدى جانە لاۋازىمىنان بوساتادى، ولاردىڭ انتىن قابىلدايدى.
قۇرىلتايعا كونستيتۋتسيالىق سوت سۋديالارىن، جوعارى سوت سۋديالارىن جانە ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ۇسىنۋى بويىنشا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن تيىسپەۋشىلىكتەن ايىرۋ ماسەلەلەرىن شەشۋ وكىلەتى بەرىلمەك.
- كونستيتۋتسياداعى ءماجىلىستىڭ كوپشىلىكتىڭ داۋسىمەن ۇكىمەتكە سەنىمسىزدىك ءبىلدىرۋ قۇقىعىن قۇرىلتايعا بەرۋ ۇسىنىلىپ وتىر. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى كونستيتۋتسيالىق زاڭدىلىقتىڭ جاي-كۇيى تۋرالى كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ جىل سايىنعى جولداۋىن جانە جىلىنا ەكى رەت جوعارى اۋديتورلىق پالاتا ءتوراعاسىنىڭ ەسەبىن تىڭداۋ ماسەلەسى دە وزگەرىسسىز قالدىرۋ ۇسىنىلادى، - دەدى سەناتور.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل ايتىلىپ وتىرعان نورمالاردىڭ ءبارى ازىرگە ۇسىنىس قانا. نورمالاردىڭ قايسىسى قابىلدانىپ، قايسىسى اتا زاڭعا ەنبەيتىنىن رەفەرەندۋم شەشەدى. ءدال قازىر كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكتسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.