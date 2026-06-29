قۇرىلتايعا جاڭا ادامدار كەلۋى كەرەك - ماۋلەن اشىمبايەۆ
استانا. KAZINFORM - سەناتتىڭ سوڭعى وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە ماۋلەن اشىمبايەۆ ءبىر پالاتالى جاڭا پارلامەنت قۇرىلتايدىڭ قۇرامى قانداي بولۋى قاجەت ەكەنى جونىندە مالىمدەمە جاسادى.
- جاڭا ادامدار كەلۋى كەرەك. بۇل - مەنىڭ پىكىرىم. قازىر زامان وتە بەلسەندى، ءبارى تىم تەز وزگەرەدى. قۇرىلتايدا كەلەشەگى جارقىن ساياساتكەرلەر، جاڭا تۇلعالار، قازىرگىدەن كوبىرەك جاستار مەن ايەلدەر، وڭىرلەردەن بارىنشا كوپ وكىلدەر بولسا، ەلىمىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى جانە پايدالى بولار ەدى. سەنات جانە ءماجىلىس دەپۋتاتتارى بارلىق يدەياسىن ىسكە اسىرىپ، بارىن سارقىپ، بەرىپ بولدى دەمەيمىن. ءبىراق قازىرگىدەي بەلسەندى وزگەرىستەر زامانىندا مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنە بارىنشا كوبىرەك ازامات تارتىلۋى قاجەت. ولار جوعارى ورگاندا جۇمىس ىستەپ، قاجەتتى زاڭداردى قابىلداۋعا كومەكتەسۋى كەرەك. سونىمەن بىرگە، جاڭا پارتيالار قۇرىلىپ، وزگەرىستەر بولىپ جاتىر. بۇل ۇدەرىستى قولدايمىن. جاڭا تۇلعالار كەلۋى كەرەك. ولار ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋعا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ رەفورمالارىن جۇزەگە اسىرۋعا كومەكتەسكەنى ءجون، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اشىمبايەۆ سەناتتىڭ جۇمىسىن قورىتىندىلاعانىن جازعانبىز.