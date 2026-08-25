قۇرىلتايداعى دەپۋتاتتىق مانداتتار پارتيالار اراسىندا قالاي ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى (و س ك) قۇرىلتاي سايلاۋىنان كەيىن ساياسي پارتيالار اراسىندا دەپۋتاتتىق مانداتتاردىڭ قالاي بولىنگەنىن جاريالادى.
و س ك ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتىڭ مالىمەتىنشە، 23-تامىزدا قازاقستاندا وتكەن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا بەس ساياسي پارتيا قۇرىلتايعا ءوتتى.
مانداتتار پارتيالار اراسىندا بىلاي ءبولىندى:
- «ادىلەت» پارتياسى - 110 ماندات؛
- جالپى ۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيا (ج س د پ) - 8 ماندات؛
- «اۋىل» حالىقتىق-دەموكراتيالىق پاتريوتتىق پارتياسى - 10 ماندات؛
- قازاقستاننىڭ «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسى - 8 ماندات؛
- Respublica پارتياسى - 9 ماندات.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ قورىتىندىسىن جاريالاعانى حابارلاندى.