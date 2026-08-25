KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتايداعى دەپۋتاتتىق مانداتتار پارتيالار اراسىندا قالاي ءبولىندى

    استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى (و س ك) قۇرىلتاي سايلاۋىنان كەيىن ساياسي پارتيالار اراسىندا دەپۋتاتتىق مانداتتاردىڭ قالاي بولىنگەنىن جاريالادى.

    в
    Фото: Kazinform / ЖИ / Мәжіліс

    و س ك ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتىڭ مالىمەتىنشە، 23-تامىزدا قازاقستاندا وتكەن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا بەس ساياسي پارتيا قۇرىلتايعا ءوتتى.

    مانداتتار پارتيالار اراسىندا بىلاي ءبولىندى:

    - «ادىلەت» پارتياسى - 110 ماندات؛

    - جالپى ۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيا (ج س د پ) - 8 ماندات؛

    - «اۋىل» حالىقتىق-دەموكراتيالىق پاتريوتتىق پارتياسى - 10 ماندات؛

    - قازاقستاننىڭ «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسى - 8 ماندات؛

    - Respublica پارتياسى - 9 ماندات.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ قورىتىندىسىن جاريالاعانى حابارلاندى.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور