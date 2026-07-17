قۇرىلتايداعى ايەلدەر رولىن كۆوتا بويىنشا ەمەس، ولاردىڭ شەشىم قابىلداۋعا قالاي ىقپال ەتەتىنىنە قاراي باعالاۋ كەرەك - اسەم بولاتجان
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي قالىپتاسقاننان كەيىن گەندەرلىك وكىلدىكتى تەك ايەل دەپۋتاتتار سانىمەن عانا ەمەس، ولاردىڭ زاڭ شىعارۋشى ورگاندا قانداي باسشى قىزمەتتەرگە يە بولاتىنىنا قاراي دا باعالاۋ قاجەت.
مۇنى الماتىدا وتكەن «قۇرىلتاي - زاڭ شىعارۋشى بيلىكتىڭ جاڭا ارحيتەكتۋراسىنىڭ نەگىزى» اتتى ساراپتامالىق الاڭىندا Women in Tech Kazakhstan باسشىسى اسەم بولاتجان مالىمدەدى.
سپيكەردىڭ سوزىنشە، جاڭا قۇرىلتايدىڭ قالىپتاسۋى كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرۋدىڭ جانە قازاقستاننىڭ ساياسي جۇيەسىن اۋقىمدى جاڭارتۋدىڭ كەلەسى كەزەڭىنىڭ ءبىر بولىگى بولىپ تابىلادى. مۇنداي جاعدايدا مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردى جاڭارتۋ عانا ەمەس، ساياسي وكىلدىكتىڭ ساپالى جاڭارۋى دا ەرەكشە ماڭىزعا يە بولادى.
اسەم بولاتجان قولدانىستاعى كۆوتانى ورىنداۋ ساياساتتا ايەلدەردىڭ تولىققاندى وكىلدىگىنە جەتۋدىڭ تەك العاشقى قادامى عانا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ نەگىزگى شەشىمدەر قابىلداۋعا قانشالىقتى تارتىلعانى جانە زاڭ شىعارۋ كۇن تارتىبىنە ناقتى ىقپال ەتە الاتىن مۇمكىندىكتەرىنىڭ بولۋى الدەقايدا ماڭىزدى.
- قۇرىلتاي قالىپتاسقاننان كەيىن ايەلدەردىڭ جالپى ۇلەسىنە عانا ەمەس، ولاردىڭ زاڭ شىعارۋشى ورگان باسشىلىعىندا، كوميتەت ءتوراعالارى مەن ورىنباسارلارى، فراكتسيا جانە جۇمىس توپتارى جەتەكشىلەرى اراسىندا قانشالىقتى بار ەكەنىنە نازار اۋدارۋ كەرەك بولادى،-دەپ اتاپ ءوتتى ساراپشى.
اسەم بولاتجان اتاپ وتكەندەي، قازىرگى سايلاۋ ناۋقانى زاڭ شىعارۋشى ورگاندى قالىپتاستىرۋدىڭ جاڭارتىلعان ەرەجەلەرى اياسىندا ءوتىپ جاتىر. مۇندا ساياسي پارتيالار الدىمەن باعدارلامالارمەن، كوماندالارمەن جانە كادر شەشىمدەرىنىڭ ساپاسىمەن باسەكەلەسەدى. ونىڭ پىكىرىنشە، ءدال وسى سەبەپتى پارتيالىق تىزىمدەردى قۇراستىرۋ كەزىندە تەك رەسمي تالاپتاردىڭ ورىندالۋىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ايەلدەردىڭ زاڭ شىعارۋ كۇن ءتارتىبى ايقىندالاتىن جانە نەگىزگى ساياسي شەشىمدەر قابىلداناتىن پوزيتسيالاردى يەلەنۋ مۇمكىندىكتەرىن دە باعالاۋ ماڭىزدى.
ساراپشى قوعامدىق جاڭارۋ سۇرانىسى جاڭا ەسىمدەردىڭ پايدا بولۋىمەن عانا شەكتەلمەي، تۇراقتى كادر رەزەرۆىن قالىپتاستىرۋدى دا قامتيتىنىنا نازار اۋداردى. ونىڭ سوزىنشە، ساياسي پارتيالارعا بۇگىننەن باستاپ ايەلدەرگە كاسىبي ءوسۋ، وڭىرلىك پارتيالىق ۇيىمداردى باسقارۋ، ءماسليحاتتار، قوعامدىق كەڭەستەر، ساراپشىلىق قۇرىلىمداردىڭ جۇمىسىنا قاتىسۋ جانە پارتيالىق باعدارلامالاردى ازىرلەۋ ءۇشىن تەڭ مۇمكىندىكتەر جاساۋ قاجەت. تەك وسىنداي جۇيەلى ءتاسىل عانا ايەلدەردى قۇرىلتايداعى باسشى قىزمەتتەرگە باسەكەگە قابىلەتتى ەتە الادى.
اسەم بولاتجاننىڭ پىكىرىنشە، جاڭا ساياسي جۇيەنىڭ جەتىلۋ دەڭگەيى تەك اشىق ءارى باسەكەلەس سايلاۋ وتكىزۋمەن عانا ەمەس، جاڭا قۇرىلتايدىڭ ءارتۇرلى الەۋمەتتىك توپ وكىلدەرىنە كاسىبي ءوسۋ ءۇشىن تەڭ مۇمكىندىك بەرە الۋىمەن جانە ولاردى مەملەكەتتىك شەشىمدەر قابىلداۋ پروتسەسىنە تارتا الۋىمەن دە ايقىندالادى.
مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، جەتەكشى اناليتيكالىق ورتالىقتاردىڭ، عىلىمي قوعامداستىقتىڭ، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ، قوعامدىق ۇيىمدار مەن ساراپشىلار قوعامداستىعىنىڭ وكىلدەرىن بىرىكتىرگەن ساراپتامالىق الاڭ قازاقستان پرەزيدەنتى جانىنداعى ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ءوتتى.
ساراپشى سيفرلىق قۇرىلتايدىڭ قالاي جۇمىس ىستەۋى كەرەكتىگىن تۇسىندىرگەنىن جازعان ەدىك.