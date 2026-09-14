قۇرىلتايدا قوعامدىق قابىلداۋ اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي سپيكەرى ايبەك دادەبايدىڭ توراعالىعىمەن وتكەن بيۋرو وتىرىسىندا 1-شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ قوعامدىق قابىلداۋىن اشۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دينارا زاكيەۆانىڭ ايتۋىنشا، قوعامدىق قابىلداۋ ازاماتتارمەن تىكەلەي قارىم-قاتىناس ورناتۋعا، ولاردىڭ وتىنىشتەرى مەن ۇسىنىستارىن زەر سالىپ قاراۋعا ارنالعان الاڭ بولماق.
قۇرىلتاي ءتوراعاسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قوعامدىق قابىلداۋدا دەپۋتاتتاردىڭ ازاماتتاردى قابىلداۋىن ۇيىمداستىرۋ جانە وتكىزۋ قاعيدالارى ازىرلەندى. دەپۋتاتتاردىڭ قابىلداۋ كەستەسى بارلىق فراكسيالار جانە كوميتەتتەرمەن كەلىسىلىپ، قۇرىلتايدىڭ رەسمي سايتىندا ورنالاستىرىلدى.
قوعامدىق قابىلداۋدىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرۋدى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى كونستانتين اۆەرشينگە، ايجان ايماعانوۆاعا جانە شولپان كارينوۆاعا جۇكتەۋ ۇسىنىلدى.
قۇرىلتاي دەپۋتاتىنىڭ قابىلداۋىنا قۇرىلتايدىڭ رەسمي سايتى ارقىلى ەلەكتروندىق ءوتىنىش جولداۋ، جازباشا نەمەسە قولما-قول ءوتىنىش بەرۋ، سونداي-اق تىكەلەي اۋىزشا جۇگىنۋ ارقىلى جازىلۋعا بولادى.
ايتا كەتەلىك قۇرىلتاي بيۋروسى الداعى كەزەڭدەگى زاڭنامالىق كۇن ءتارتىبىن ايقىنداعان ەدى.