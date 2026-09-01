KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتايدا 5 پارتيانىڭ فراكسيالارى قۇرىلدى

    استانا. KAZINFORM - قۇرىلتايدا 5 ساياسي پارتيانىڭ فراكسيالارى قۇرىلدى.

    билік
    فوتو: اقوردا

    قۇرىلتايداعى فراكسيالاردىڭ جەتەكشىلەرى مەن قۇرامى:

    - «ادىلەت» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ەربول دانەن ۇلى ادايەۆ. فراكسيا قۇرامىندا 110 دەپۋتات قامتىلعان.

    - «اۋىل» پارتياسى فراكسياسىنى جەتەكشىسى قايرات قاپار ۇلى ايتۋعانوۆ. فراكسيادا 10 دەپۋتات بار.

    - Respublika پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ايداربەك اسان ۇلى قوجانازاروۆ. فراكسيادا 9 دەپۋتات تىركەلگەن.

    - «اق جول» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى دانيا مادي قىزى ەسپايەۆا. فراكسيادا 8 دەپۋتات قامتىلعان.

    - جالپىۇلتتىق سوتسيال- دەموكراتيالىق پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى اسحات نۇرماعامبەت ۇلى راقىمجانوۆ. فراكسيادا جالپى 8 دەپۋتات تىركەلگەن.

    ايتا كەتەيىك، 31 تامىزدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنداعى ساياسي پارتيالار فراكسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەستى.

    ەسكە سالساق، جاقىدا استانادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قر قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلدى.

    https://kaz.inform.kz/news/kuriltayda-partiyanin-fraktsiyalari-kurildi-ba96bdfd

    بيلىك جانە ساياسات
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور