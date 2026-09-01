قۇرىلتايدا 5 پارتيانىڭ فراكسيالارى قۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتايدا 5 ساياسي پارتيانىڭ فراكسيالارى قۇرىلدى.
قۇرىلتايداعى فراكسيالاردىڭ جەتەكشىلەرى مەن قۇرامى:
- «ادىلەت» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ەربول دانەن ۇلى ادايەۆ. فراكسيا قۇرامىندا 110 دەپۋتات قامتىلعان.
- «اۋىل» پارتياسى فراكسياسىنى جەتەكشىسى قايرات قاپار ۇلى ايتۋعانوۆ. فراكسيادا 10 دەپۋتات بار.
- Respublika پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ايداربەك اسان ۇلى قوجانازاروۆ. فراكسيادا 9 دەپۋتات تىركەلگەن.
- «اق جول» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى دانيا مادي قىزى ەسپايەۆا. فراكسيادا 8 دەپۋتات قامتىلعان.
- جالپىۇلتتىق سوتسيال- دەموكراتيالىق پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى اسحات نۇرماعامبەت ۇلى راقىمجانوۆ. فراكسيادا جالپى 8 دەپۋتات تىركەلگەن.
ايتا كەتەيىك، 31 تامىزدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنداعى ساياسي پارتيالار فراكسيالارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەستى.
ەسكە سالساق، جاقىدا استانادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قر قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلدى.
https://kaz.inform.kz/news/kuriltayda-partiyanin-fraktsiyalari-kurildi-ba96bdfd