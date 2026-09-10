قۇرىلتاي مىنبەرىنەن تۋىسىن قۇتتىقتاعان دەپۋتاتتار قالاي جازالانادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا دەپۋتات سنەجاننا يماشيەۆا دەپۋتاتتىڭ ەتيكاسىنا قاتىستى قانداي تالاپتار قويىلعانىن ءتۇسىندىردى.
- دەپۋتاتتىڭ ەتيكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭدا قارالعان جانە بۇگىن قابىلدانعان رەگلامەنتتە رەتتەلگەن. ارينە، دەپۋتات ءوز قىزمەتىندە ادەپ قاعيدالارىن ساقتاۋى ءتيىس، ياعني تەك قۇرىلتايدا عانا ەمەس، ودان تىس جەردە دە. بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا سۇحبات بەرگەندە، الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازبالارىندا وسى تالاپتار ورىندالۋى قاجەت. دەپۋتاتتار ءوز مالىمەتتەرىندە ناقتىلانعان دەرەكتەرگە سۇيەنۋى ءتيىس. قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى ءوز ارىپتەستەرىنىڭ ار-نامىسىنا نۇقسان كەلتىرمەۋى كەرەك،- دەدى س. يماشيەۆا.
سونىمەن قاتار ول دەپۋتاتتارعا قۇرىلتاي مىنبەرىنەن تۋىستارى مەن تانىستارىن قۇتتىقتاۋعا جول بەرىلمەيتىنىن ايتتى.
- بۇل جاعداي رەگلامەنتپەن بەكىتىلگەن، ياعني تەك قۇرىلتايعا قاتىستى ماسەلەنى كوتەرۋى ءتيىس. قۇرىلتاي مىنبەرىنەن جەكە بىرەۋلەردى قۇتتىقتاۋعا بولمايدى. ەگەر وسىندا ارەكەت ورىن السا، وندا ادەپ جونىندەگى كەڭەس وسى ماسەلەنى قاراپ، ءتيىستى جازاسىن بەرەدى. بۇل تۇرعىدا قۇرىلتاي جينالىسىنا قاتىستىرماۋ، جالاقىسىنان ايىرۋ جانە باسقا دا جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان،-دەدى سنەجاننا يماشيەۆا.
جاڭا رەگلامەنتتەگى جازالاۋ ءتارتىبى
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلتايى جانە ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭىندا بەلگىلەنگەن دەپۋتاتتىق ادەپ قاعيدالارىن بۇزعان جاعدايدا دەپۋتاتقا مىناداي جازالاۋ شارالارى قولدانىلۋى مۇمكىن:
1) مىنەۋ؛
2) كوپشىلىك الدىندا كەشىرىم سۇراۋعا ءماجبۇر ەتۋ؛
3) قۇرىلتايدىڭ ءبىر وتىرىسىندا ءسوز بەرمەۋ؛
4) قۇرىلتايدىڭ ءۇش وتىرىسىندا ءسوز بەرمەۋ؛
5) قۇرىلتايدىڭ ءبىر وتىرىسى ۋاقىتىنا وتىرىس زالىنان شىعارىپ جىبەرۋ؛
6) قۇرىلتايدىڭ ءۇش وتىرىسى ۋاقىتىنا وتىرىس زالىنان شىعارىپ جىبەرۋ؛
7) بىر كۇندىك جالاقىسىنان ايىرۋ.
بۇل تۋرالى شەشىمدى قۇرىلتاي ءتوراعاسى قابىلدايدى جانە ول ونىڭ وكىمىمەن رەسىمدەلەدى. دەپۋتاتتىڭ دەپۋتاتتىق ادەپ قاعيدالارىن بۇزۋ فاكتىسىن انىقتاۋ جانە جازالاۋ شارالارىن قولدانۋ ءۇشىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا جۇگىنۋ قاجەتتىگى ماسەلەلەرى بويىنشا قۇرىلتاي ءتوراعاسى دەپۋتاتتىق ادەپ جونىندەگى كەڭەستىڭ ۇسىنىمدارىن ەسكەرۋگە قۇقىلى.
اتاپ ايتقاندا، دەپۋتاتتارعا جازالاۋ شارالارىن قولدانۋعا بايلانىستى ماسەلەلەردى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى دايىندايدى.
وسىعان دەيىن قۇرىلتايدىڭ ءار دەپۋتاتىنىڭ جۇمىس تيىمدىلىگىن باعالايتىن ارنايى جۇيە ەنگىزىلمەيتىنى تۋرالى ايتتىق.