قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا تاعى 10 حالىقارالىق بايقاۋشى تىركەۋگە الىندى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسى دەپۋتاتتارىن سايلاۋدى بايقاۋعا قاتىساتىن تاعى 10 حالىقارالىق بايقاۋشىنى اككرەديتتەدى.
و س ك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحتار ەرماننىڭ ايتۋىنشا، ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنەن بەس شەت مەملەكەت پەن ءبىر حالىقارالىق ۇيىمنان ۇسىنىلعان 10 حالىقارالىق بايقاۋشىنى اككرەديتتەدى.
اتاپ ايتقاندا، مولدوۆا رەسپۋبليكاسىنان – 4، حالىقارالىق پارلامەنتاريلەر كونگرەسىنەن – 1، البانيا رەسپۋبليكاسىنان – 2، كۋۆەيت مەملەكەتىنەن – 1، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنان - 1 جانە پالەستينا مەملەكەتىنەن - 1 بايقاۋشى ۇسىنىلدى.
وسىلايشا، بۇگىنگى تاڭدا ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى شەت مەملەكەتتەر مەن حالىقارالىق ۇيىمداردان جالپى سانى 96 حالىقارالىق بايقاۋشىنى اككرەديتتەدى.
بۇعان دەيىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىن باقىلايتىن حالىقارالىق بايقاۋشىلار سانى 86 ادامعا جەتكەنىن جازعانبىز.