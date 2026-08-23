قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنا قويىلاتىن تالاپ كۇشەيەدى
استانا. KAZINFORM - ساياسات تانۋشى ينديرا رىستينا ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ دەپۋتاتتاردىڭ زاڭ قابىلداۋداعى جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتەتىنىن ايتتى.
- ەندى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى زاڭنىڭ باستالۋىنان قابىلدانۋىنا دەيىنگى بۇكىل پروتسەسكە تولىق جاۋاپ بەرەدى. كوميتەتتەر سانى ارتىپ، تسيفرلىق باعىتتاعى زاڭداردى جان-جاقتى قاراۋعا مۇمكىندىك تۋادى. سونىمەن قاتار دەپۋتاتتىق ەتيكاعا قاتىستى تالاپتار كۇشەيەدى، - دەدى ول.
قۇقىق تانۋشى ايگەرىم قۇسايىن قىزى دا قۇرىلتاي قابىلدايتىن زاڭدار ءار ازاماتتىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە تىكەلەي اسەر ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، 145 دەپۋتات الداعى بەس جىلدا ەل ۇشىن ماڭىزدى شەشىمدەر قابىلدايدى.
ايتا كەتەلىك ءى ءى م قۇرىلتاي سايلاۋى تۋرالى: جاعداي تۇراقتى، قوعامدىق ءتارتىپتى ورەسكەل بۇزۋ فاكتىلەرى تىركەلمەگەنىن ايتقان ەدى.