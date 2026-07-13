قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ: ب ا ق پەن ونلاين-پلاتفورمالارعا قويىلاتىن تالاپتار جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى 2026-جىلعى 23-تامىزدا وتەتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋى كەزىندەگى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مەن ونلاين-پلاتفورمالاردى پايدالانۋشىلارعا ساقتالۋعا ءتيىس زاڭ تالاپتارىن ەسكە سالدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، پارتيالىق تىزىمدەردى ۇسىنۋ 2026-جىلعى 13-شىلدە ساعات 18:00 گە دەيىن، ال ولاردى تىركەۋ 23-شىلدە ساعات 18:00 گە دەيىن جالعاسادى. سايلاۋالدى ۇگىت-ناسيحات جۇمىستارى تىركەۋ كەزەڭى اياقتالعاننان كەيىن، ياعني 23-شىلدە ساعات 18:00 دەن سوڭ باستالادى.
زاڭ تالاپتارىنا سايكەس، بارلىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ساياسي پارتيالاردىڭ پارتيالىق تىزىمدەرىن ۇسىنۋى مەن ولاردى تىركەۋ تۋرالى اقپاراتتى تەڭ كولەمدە جاريالاۋعا مىندەتتى. بۇل تالاپ ساقتالماعان جاعدايدا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
سونداي-اق ب ا ق پەن ونلاين-پلاتفورمالار تىركەلگەن كانديداتتار مەن پارتيالارعا ۇگىت ماتەريالدارىن تەك شارت نەگىزىندە ورنالاستىرا الادى. بۇل تالاپ ساياسي پارتيالار مەن كانديداتتاردىڭ وزدەرىنىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرستارى مەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالارىنا قولدانىلمايدى.
مينيسترلىك ونلاين-پلاتفورمالاردى پايدالانۋشىلاردىڭ قارجىلاندىرۋدى قاجەت ەتپەيتىن جەكە پىكىر بىلدىرۋىنە زاڭمەن تىيىم سالىنبايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ب ا ق پەن ونلاين-پلاتفورمالار 2026-جىلعى 18-شىلدەگە دەيىن ۇگىت ماتەريالدارىن ورنالاستىرۋ قۇنى مەن شارتتارى تۋرالى اقپاراتتى جاريالاپ، ونى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا ۇسىنۋى ءتيىس. ەگەر ب ا ق الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى رەسمي اككاۋنتتارىندا ۇگىت ماتەريالدارىن جاريالاۋدى جوسپارلاسا، بۇل اككاۋنتتار تۋرالى مالىمەتتەر دە و س ك- عا بەرىلۋى قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇگىت ماتەريالدارىن ورنالاستىرۋ تەك و س ك- دا تىركەلگەن پارتيالارمەن جاسالعان شارتتار نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى جانە ولاردىڭ تالاپتارى قانداي دا ءبىر ساياسي كۇشكە ارتىقشىلىق بەرمەۋگە ءتيىس.
سونىمەن قاتار باق پەن ونلاين-پلاتفورمالار ساياسي پارتيالاردىڭ ار-نامىسى مەن ىسكەرلىك بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىن ماتەريالداردى جاريالاۋدان باس تارتۋعا مىندەتتى. مۇنداي اقپارات جاريالانعان جاعدايدا ونى تەگىن تەرىسكە شىعارۋ تالاپ ەتىلەدى.
سايلاۋالدى ۇگىت-ناسيحات 2026-جىلعى 22-تامىز ساعات 00:00 دە اياقتالادى. زاڭناماعا سايكەس، پارتيالىق تىزىمدەردى تىركەۋ اياقتالعانعا دەيىن، سونداي-اق 22 جانە 23-تامىز كۇندەرى ۇگىت جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنادى.
مينيسترلىك تەلەراديو حابارلارىن تاراتۋ سۋبەكتىلەرىنە جاڭالىقتار مەن تالدامالىق باعدارلامالاردا كەز كەلگەن ۇگىت ماتەريالدارىن تاراتۋعا بولمايتىنىن دا ەسكەرتتى.
بۇدان بولەك، قوعامدىق پىكىرگە جۇرگىزىلگەن ساۋالنامالار مەن سايلاۋ بولجامدارىن جاريالاۋ كەزىندە زاڭدا بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ساقتاۋ مىندەتتى. اسىرەسە داۋىس بەرۋگە دەيىنگى بەس كۇن ىشىندە جانە سايلاۋ كۇنى مۇنداي ماتەريالداردى جاريالاۋعا قاتىستى ارنايى شەكتەۋلەر قولدانىلادى. زاڭ تالاپتارىن بۇزعان جاعدايدا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قۇرىلتاي سايلاۋى قارساڭىندا پارتيالار قاي باعىتتا جۇمىس ىستەۋى كەرەك ەكەنىن جازعانبىز.