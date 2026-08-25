قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى كۋالىكتەرىن قاشان الادى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنا كۋالىكتەر پارتيالار مانداتتاردى كانديداتتار اراسىندا ءبولىپ، ءتيىستى مالىمەتتەردى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا ۇسىنعاننان كەيىن تابىستالادى. بۇل تۋرالى و س ك حاتشىسى شاۆكات وتەمىسوۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، سايلاۋ قورىتىندىسى جاريالانعاننان كەيىن 5 پايىزدىق مەجەدەن وتكەن پارتيالار باسقارۋ ورگاندارىنىڭ وتىرىستارىن وتكىزىپ، تىزىمدەگى كانديداتتاردىڭ قايسىسىنا ماندات بەرىلەتىنىن انىقتايدى.
- سايلاۋ قورىتىندىلارى جاريالانعاننان كەيىن 5 پايىزدىق مەجەدەن وتكەن پارتيالار وزدەرىنىڭ باسقارۋ ورگاندارىنىڭ وتىرىستارىن وتكىزەدى. وسى وتىرىستاردا تىزىمگە ەنگىزىلگەن كانديداتتار اراسىندا مانداتتاردى بەكىتىپ، بولەدى. ءوز شەشىمدەرىن بىزگە جولدايدى. پارتيالار ماندات بەرگەن ادامدار تۋرالى دەرەكتەردى العاننان كەيىن ءتيىستى قۇجاتتاردى دايىنداۋعا از ۋاقىت قاجەت. سودان كەيىن ولاردى تابىستايمىز. ءبارى پارتيالاردىڭ باسقارۋ ورگاندارىنىڭ جەدەلدىگىنە بايلانىستى، - دەدى شاۆكات وتەمىسوۆ.
وسىعان بايلانىستى دەپۋتاتتارعا كۋالىك تابىستاۋدىڭ ناقتى مەرزىمى ازىرگە بەلگىلەنگەن جوق.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ سوڭعى قورىتىندىسى جاريالاندى.
سونىمەن بىرگە، ساياسي پارتيالار اراسىندا دەپۋتاتتىق مانداتتاردىڭ قالاي بولىنگەنى دە حابارلاندى.