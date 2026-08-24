قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ قورىتىندىسى قاشان جاريالانادى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ قورىتىندىلارى سايلاۋ وتكىزىلگەن كۇننەن باستاپ 10 كۇننەن كەشىكتىرىلمەيتىن مەرزىمدە بەلگىلەنەدى. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ ءمالىم ەتتى.
- داۋىس بەرۋ كۇنى سايلاۋ راسىمدەرىن بايقاۋدى 51 مىڭنان استام ۇلتتىق بايقاۋشى جۇزەگە اسىردى. ونىڭ ىشىندە كانديداتتاردىڭ، ساياسي پارتيالاردىڭ 7300 سەنىم بىلدىرگەن ادامدارى، ساياسي پارتيالاردان 24879 بايقاۋشىسى، 182 اككرەديتتەلگەن قوعامدىق بىرلەستىكتەردەن 26887 بايقاۋشىسى، شەت مەملەكەتتەردىڭ، حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ 777 بايقاۋشىسى قاتىستى. سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە شەتەلدىك جانە وتاندىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى دە قاتىسىپ، سايلاۋ بارىسىن جاريا ەتىپ وتىردى. ونىڭ ىشىندە قازاقستاندىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ - 1852 وكىلى، شەتەلدىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنان - 117 اككرەديتتەلگەن جۋرناليست، - دەدى كوميسسيا ءتوراعاسى.
وسى رەتتە ول ۇلتتىق جانە حالىقارالىق بايقاۋشىلارعا، قوعامدىق بىرلەستىكتەر مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىنە سايلاۋ پروتسەسىنىڭ اشىقتىعى مەن جاريالىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە جاردەمدەسكەنى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىردى.
- سايلاۋ پروتسەسىنىڭ بارلىق كەزەڭىندە اشىقتىق پەن جاريالىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە، ازاماتتاردىڭ سايلاۋ قۇقىقتارىن تولىق جۇزەگە اسىرۋىنا قاجەتتى جاعداي جاساۋعا باسا ءمان بەرىلدى. سايلاۋ تۋرالى كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ نورمالارىنا سايكەس قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ قورىتىندىلارى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا سايلاۋ وتكىزىلگەن كۇننەن باستاپ 10 كۇننەن كەشىكتىرىلمەيتىن مەرزىمدە بەلگىلەنەدى جانە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريالانادى. وتىرىستى وتكىزۋ كۇنى مەن ۋاقىتى قوسىمشا حابارلاناتىن بولادى،-دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، الداعى كەزەڭدە ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن سايلاۋدىڭ قورىتىندىلارىن بەلگىلەۋ جانە سايلانعان دەپۋتاتتاردى تىركەۋ بويىنشا ءتيىستى جۇمىستاردى جالعاستىرادى.
بۇعان دەيىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارى سايلاۋىنىڭ ناتيجەسىن جاريالاعان ەدىك.