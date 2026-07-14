قۇرىلتاي سايلاۋىندا جەتى پارتيادان 546 كانديدات باق سىنايدى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتاردى ۇسىنۋ اياقتالدى. ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا جەتى ساياسي پارتيادان بارلىعى 546 كانديداتتىڭ قۇجاتتارى تاپسىرىلدى.
قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتاردى ۇسىنۋ 2026-جىلعى 13-شىلدە ساعات 18:00 دە اياقتالدى. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ حاتشىسى شاۆحات وتەمىسوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، و س ك- عا جەتى ساياسي پارتيانىڭ پارتيالىق تىزىمدەرى ۇسىنىلعان. اتاپ ايتقاندا:
- «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسى - 63 كانديدات؛
«اۋىل» پارتياسى - 69 كانديدات؛
- «ادىلەت» ساياسي پارتياسى - 186 كانديدات؛
- «بايتاق» جاسىلدار پارتياسى - 47 كانديدات؛
- قازاقستان حالىق پارتياسى - 72 كانديدات؛
- جالپىۇلتتىق سوتسيال- دەموكراتيالىق پارتياسى - 33 كانديدات؛
- Respublica پارتياسى - 76 كانديدات.
وسىلايشا، پارتيالىق تىزىمدەرگە بارلىعى 546 كانديدات ەنگىزىلدى.
- قازىر بارلىق پارتيا ۇسىنعان قۇجاتتار كانديداتتاردىڭ كونستيتۋتسيا مەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭدا بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەستىگىن تەكسەرۋ ءۇشىن ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جىبەرىلدى. ساياسي پارتيالار ۇسىنعان پارتيالىق تىزىمدەردى تىركەۋ 2026-جىلعى 23-شىلدە ساعات 18:00 دە اياقتالادى، - دەدى و س ك حاتشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ ناۋقانىندا باق پەن ونلاين-پلاتفورمالارعا قويىلاتىن تالاپتار جاريالانعان ەدى.