KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي سايلاۋىندا جەتى پارتيادان 546 كانديدات باق سىنايدى

    استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتاردى ۇسىنۋ اياقتالدى. ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا جەتى ساياسي پارتيادان بارلىعى 546 كانديداتتىڭ قۇجاتتارى تاپسىرىلدى.

    Құрылтай сайлауында жеті партиядан 546 кандидат бақ сынайды
    Фото: Kazinform

    قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتاردى ۇسىنۋ 2026-جىلعى 13-شىلدە ساعات 18:00 دە اياقتالدى. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ حاتشىسى شاۆحات وتەمىسوۆ مالىمدەدى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، و س ك- عا جەتى ساياسي پارتيانىڭ پارتيالىق تىزىمدەرى ۇسىنىلعان. اتاپ ايتقاندا:

    - «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسى - 63 كانديدات؛

    «اۋىل» پارتياسى - 69 كانديدات؛

    - «ادىلەت» ساياسي پارتياسى - 186 كانديدات؛

    - «بايتاق» جاسىلدار پارتياسى - 47 كانديدات؛

    - قازاقستان حالىق پارتياسى - 72 كانديدات؛

    - جالپىۇلتتىق سوتسيال- دەموكراتيالىق پارتياسى - 33 كانديدات؛

    - Respublica پارتياسى - 76 كانديدات.

    وسىلايشا، پارتيالىق تىزىمدەرگە بارلىعى 546 كانديدات ەنگىزىلدى.

    - قازىر بارلىق پارتيا ۇسىنعان قۇجاتتار كانديداتتاردىڭ كونستيتۋتسيا مەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭدا بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەستىگىن تەكسەرۋ ءۇشىن ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جىبەرىلدى. ساياسي پارتيالار ۇسىنعان پارتيالىق تىزىمدەردى تىركەۋ 2026-جىلعى 23-شىلدە ساعات 18:00 دە اياقتالادى، - دەدى و س ك حاتشىسى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ ناۋقانىندا باق پەن ونلاين-پلاتفورمالارعا قويىلاتىن تالاپتار جاريالانعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور