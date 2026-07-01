قۇرىلتاي سايلاۋىنا دايىندىقتىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM – ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحتار ەرمان 2026-جىلعى 23-تامىزعا تاعايىندالعان ق ر قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىن ازىرلەۋ مەن وتكىزۋ جونىندەگى نەگىزگى ءىس-شارالاردىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارىن تانىستىرىپ ءوتتى.
و س ك ءتوراعاسى ورىنباسارىنىڭ مالىمەتىنشە، قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتاردى ۇسىنۋ قۇقىعى زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن تىركەلگەن ساياسي پارتيالارعا بەرىلەدى. پارتيالىق تىزىمدەر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا پارتيانىڭ جوعارى وكىلدى ورگانىنىڭ ءتيىستى حاتتاماسىنىڭ ءۇزىندى كوشىرمەسىمەن بىرگە ۇسىنىلادى.
كۇنتىزبەلىك جوسپارعا سايكەس، كانديداتتاردى ۇسىنۋ كەزەڭى 2026-جىلعى 2-شىلدەدە باستالىپ، 13-شىلدە كۇنى ساعات 18:00 دە اياقتالادى.
- پارتيالىق تىزىمدەردى تىركەۋ ءراسىمى بىرنەشە كەزەڭنەن تۇرادى. اتاپ ايتقاندا، كانديداتتاردىڭ قۇجاتتارى قابىلدانىپ، ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ ولاردىڭ زاڭ تالاپتارىنا سايكەستىگى تەكسەرىلەدى. نەگىزگى تالاپتاردىڭ ءبىرى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى جانە سوڭعى 10 جىل ىشىندە ەل اۋماعىندا تۇراقتى تۇرۋى، - دەدى ول.
سونداي-اق پارتيالىق تىزىمدەردى تىركەۋ 2026-جىلعى 23-شىلدەدە ساعات 18:00 دە اياقتالاتىنى ايتىلدى.
مۇحتار ەرماننىڭ ايتۋىنشا، سايلاۋالدى ۇگىت جۇمىستارى پارتيالىق تىزىمدەردى تىركەۋ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن باستالىپ، 2026-جىلعى 22-تامىز ساعات 00:00 دە توقتاتىلادى. ۇگىت كەزەڭى جالپى 29 كۇنگە سوزىلادى.
بۇدان بولەك، سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ شەكارالارى مەن ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ قۇرامى 16-شىلدەگە دەيىن جاريالانادى. ال سايلاۋشىلار تىزىمدەرى 2-تامىزعا دەيىن ۋچاسكەلەرگە جولدانىپ، 7-تامىزدان باستاپ ازاماتتاردىڭ تانىسۋىنا ۇسىنىلادى.
- 2026-جىلعى 22-تامىز - تىنىشتىق كۇنى. داۋىس بەرۋ 23-تامىز كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 07:00 دەن 20:00 گە دەيىن وتەدى. وسىدان كەيىن ۋچاسكەلىك كوميسسيالار داۋىستاردى ساناۋعا كىرىسەدى. قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋدىڭ قورىتىندىلارى 10 كۇن ىشىندە انىقتالادى، - دەدى و س ك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
و س ك وتىرىسىندا 2026-جىلعى 23-تامىزعا تاعايىندالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىن ازىرلەۋ مەن وتكىزۋ جونىندەگى نەگىزگى ءىس-شارالاردىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارىن بەكىتۋ تۋرالى قاۋلى جوباسى قابىلداندى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ سايلاۋىن تاعايىنداۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى. قۇرىلتاي سايلاۋى 2026-جىلعى 23-تامىزدا وتەتىنى بەلگىلى بولدى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، بۇگىن جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەندى. جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە قابىلدانعان تاريحي قۇجات مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن، قوعامنىڭ دامۋ باعىتىن تۇبەگەيلى وزگەرتپەك. Kazinform ءتىلشىسى اتا زاڭ اياسىندا قابىلداناتىن شەشىمدەر مەن ساياسي رەفورمانىڭ حالىق ومىرىنە اسەرىن تالدادى.