KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي سايلاۋىنا 7 پارتيا قاتىسادى - نۇرلان ءابدىروۆ

    استانا. KAZINFORM – ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ 2026-جىلعى 23-تامىزعا تاعايىندالعان قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا 7 پارتيا قاتىساتىنىن مالىمدەدى.

    а
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسىن، «اۋىل» پارتياسىن، «ادىلەت» ساياسي پارتياسىن، جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيانى، قازاقستاننىڭ «بايتاق» جاسىلدار پارتياسى، قازاقستان حالىق پارتياسىن جانە «Respublica» پارتياسىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا قاتىستىرۋ تۋرالى قاۋلىلار قابىلدادى، - دەدى و س ك ءتوراعاسى.

    ايتا كەتەيىك، نۇرلان ءابدىروۆ قۇرىلتاي سايلاۋىنا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى.

    سونىمەن قاتار قۇرىلتاي سايلاۋىنا دايىندىقتىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارى تانىستىرىلدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور