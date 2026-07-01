قۇرىلتاي سايلاۋىنا 7 پارتيا قاتىسادى - نۇرلان ءابدىروۆ
استانا. KAZINFORM – ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ 2026-جىلعى 23-تامىزعا تاعايىندالعان قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا 7 پارتيا قاتىساتىنىن مالىمدەدى.
- ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسىن، «اۋىل» پارتياسىن، «ادىلەت» ساياسي پارتياسىن، جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيانى، قازاقستاننىڭ «بايتاق» جاسىلدار پارتياسى، قازاقستان حالىق پارتياسىن جانە «Respublica» پارتياسىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا قاتىستىرۋ تۋرالى قاۋلىلار قابىلدادى، - دەدى و س ك ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، نۇرلان ءابدىروۆ قۇرىلتاي سايلاۋىنا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى.
سونىمەن قاتار قۇرىلتاي سايلاۋىنا دايىندىقتىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارى تانىستىرىلدى.