قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزۋگە قارجى قايدان بولىنەدى – و س ك جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM – ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى ميحايل بورتنيك قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىن وتكىزۋگە بولىنەتىن قارجى كولەمى كەيىنىرەك ناقتىلاناتىنىن ايتتى.
- قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىن قارجىلاندىرۋ رەسپۋبليكالىق بيۋجەت قاراجاتى ەسەبىنەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ شوتتارى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل زاڭدا كورسەتىلگەن. الايدا 2026-جىلدىڭ بيۋجەتىندە سايلاۋ وتكىزۋ شىعىندارى قاراستىرىلماعاندىقتان، قاراجات ۇكىمەت رەزەرۆىنەن بولىنەدى، - دەدى ميحايل بورتنيك و س ك وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا شىعىستار سمەتاسى ازىرلەنىپ جاتىر، سوندىقتان ناقتى سومانى اتاۋعا ءالى ەرتە.
- جالپى سمەتانىڭ شامامەن 75 پايىزى 71 مىڭ سايلاۋ كوميسسياسى مۇشەسىنىڭ ەڭبەكاقىسىن تولەۋگە جۇمسالادى. بۇل كورسەتكىش وتكەن رەفەرەندۋم كەزىندەگى شىعىندارمەن شامالاس، - دەدى و س ك مۇشەسى.
سونداي-اق سايلاۋ بيۋللەتەندەرىن، اقپاراتتىق پلاكاتتاردى جانە سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە ورنالاستىرىلاتىن پارتيالار تۋرالى ماتەريالداردى باسىپ شىعارۋعا قارجى قاراستىرىلعانى ايتىلدى.
بۇدان بولەك، سايلاۋ ناۋقانىن اقپاراتتىق سۇيەمەلدەۋگە ارنالعان بەينەروليكتەر مەن ب ا ق- تاعى اكسيالارعا، سايلاۋ كوميسسيالارىن ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋگە، ءىس-ساپار، كولىك جانە بايلانىس قىزمەتتەرىنە دە قاراجات بولىنەدى.
- بۇل باعىتتارعا سايلاۋ ناۋقانى بيۋجەتىنىڭ شامامەن 25 پايىزى جۇمسالادى. ناقتى قارجى كولەمى تۋرالى كەيىنىرەك ايتا الامىز، - دەدى ميحايل بورتنيك.
ايتا كەتەيىك، نۇرلان ءابدىروۆ قۇرىلتاي سايلاۋىنا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى.