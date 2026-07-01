KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزۋگە قارجى قايدان بولىنەدى – و س ك جاۋاپ بەردى

    استانا. KAZINFORM – ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى ميحايل بورتنيك قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىن وتكىزۋگە بولىنەتىن قارجى كولەمى كەيىنىرەك ناقتىلاناتىنىن ايتتى.

    f
    Фото: Kazinform

    - قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىن قارجىلاندىرۋ رەسپۋبليكالىق بيۋجەت قاراجاتى ەسەبىنەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ شوتتارى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل زاڭدا كورسەتىلگەن. الايدا 2026-جىلدىڭ بيۋجەتىندە سايلاۋ وتكىزۋ شىعىندارى قاراستىرىلماعاندىقتان، قاراجات ۇكىمەت رەزەرۆىنەن بولىنەدى، - دەدى ميحايل بورتنيك و س ك وتىرىسىندا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا شىعىستار سمەتاسى ازىرلەنىپ جاتىر، سوندىقتان ناقتى سومانى اتاۋعا ءالى ەرتە.

    - جالپى سمەتانىڭ شامامەن 75 پايىزى 71 مىڭ سايلاۋ كوميسسياسى مۇشەسىنىڭ ەڭبەكاقىسىن تولەۋگە جۇمسالادى. بۇل كورسەتكىش وتكەن رەفەرەندۋم كەزىندەگى شىعىندارمەن شامالاس، - دەدى و س ك مۇشەسى.

    سونداي-اق سايلاۋ بيۋللەتەندەرىن، اقپاراتتىق پلاكاتتاردى جانە سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە ورنالاستىرىلاتىن پارتيالار تۋرالى ماتەريالداردى باسىپ شىعارۋعا قارجى قاراستىرىلعانى ايتىلدى.

    بۇدان بولەك، سايلاۋ ناۋقانىن اقپاراتتىق سۇيەمەلدەۋگە ارنالعان بەينەروليكتەر مەن ب ا ق- تاعى اكسيالارعا، سايلاۋ كوميسسيالارىن ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتۋگە، ءىس-ساپار، كولىك جانە بايلانىس قىزمەتتەرىنە دە قاراجات بولىنەدى.

    - بۇل باعىتتارعا سايلاۋ ناۋقانى بيۋجەتىنىڭ شامامەن 25 پايىزى جۇمسالادى. ناقتى قارجى كولەمى تۋرالى كەيىنىرەك ايتا الامىز، - دەدى ميحايل بورتنيك.

    ايتا كەتەيىك، نۇرلان ءابدىروۆ قۇرىلتاي سايلاۋىنا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور