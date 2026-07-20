قۇرىلتاي سايلاۋى: «قازاقستان حالىق پارتياسى» ءتىزىمى تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا قاتىساتىن «قازاقستان حالىق پارتياسىنىڭ» پارتيالىق ءتىزىمىن تىركەدى. تىزىمگە 72 كانديدات ەنگىزىلگەن.
و س ك وتىرىسىندا كوميسسيا مۇشەسى اسەل ءجانابىلوۆانىڭ ايتۋىنشا، پارتيا ۇسىنعان قۇجاتتار قازاقستان كونستيتۋتسياسى مەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ تالاپتارىنا سايكەستىگى تۇرعىسىنان تەكسەرىلگەن.
- پارتيالىق تىزىمگە ەنگىزىلگەن بارلىق كانديدات كونستيتۋتسيا مەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلەدى، - دەدى اسەل ءجانابىلوۆا.
ونىڭ سوزىنشە، كانديداتتاردىڭ بارلىعى زاڭدا بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي. اتاپ ايتقاندا، ولاردىڭ قازاقستان ازاماتتىعى بار، ەل اۋماعىندا كەمىندە 10 جىل تۇراقتى تۇرعان جانە 25 جاسقا تولعان. سونداي-اق پارتيالىق تىزىمدە زاڭدا كوزدەلگەن كۆوتا ساقتالعان.
بۇدان بولەك، «قازاقستان حالىق پارتياسى» وتكەن سايلاۋدا سايلاۋشىلاردىڭ 5 پايىزدان استامىنىڭ داۋىسىن العاندىقتان، سايلاۋ جارناسىن تولەۋدەن بوساتىلدى.
بۇعان دەيىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا قاتىساتىن «اق جول» قازاقستان دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ پارتيالىق ءتىزىمىن تىركەدى.