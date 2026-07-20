KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي سايلاۋى: «قازاقستان حالىق پارتياسى» ءتىزىمى تىركەلدى

    استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا قاتىساتىن «قازاقستان حالىق پارتياسىنىڭ» پارتيالىق ءتىزىمىن تىركەدى. تىزىمگە 72 كانديدات ەنگىزىلگەن.

    сайлау
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ / Kazinform

    و س ك وتىرىسىندا كوميسسيا مۇشەسى اسەل ءجانابىلوۆانىڭ ايتۋىنشا، پارتيا ۇسىنعان قۇجاتتار قازاقستان كونستيتۋتسياسى مەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ تالاپتارىنا سايكەستىگى تۇرعىسىنان تەكسەرىلگەن.

    - پارتيالىق تىزىمگە ەنگىزىلگەن بارلىق كانديدات كونستيتۋتسيا مەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلەدى، - دەدى اسەل ءجانابىلوۆا.

    ونىڭ سوزىنشە، كانديداتتاردىڭ بارلىعى زاڭدا بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي. اتاپ ايتقاندا، ولاردىڭ قازاقستان ازاماتتىعى بار، ەل اۋماعىندا كەمىندە 10 جىل تۇراقتى تۇرعان جانە 25 جاسقا تولعان. سونداي-اق پارتيالىق تىزىمدە زاڭدا كوزدەلگەن كۆوتا ساقتالعان.

    بۇدان بولەك، «قازاقستان حالىق پارتياسى» وتكەن سايلاۋدا سايلاۋشىلاردىڭ 5 پايىزدان استامىنىڭ داۋىسىن العاندىقتان، سايلاۋ جارناسىن تولەۋدەن بوساتىلدى.

    بۇعان دەيىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا قاتىساتىن «اق جول» قازاقستان دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ پارتيالىق ءتىزىمىن تىركەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور