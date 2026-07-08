قۇرىلتاي سايلاۋى ۇلكەن باستامالارعا جول اشادى - ايدوس سارىم
استانا. KAZINFORM – ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسى VIII شاقىرىلىمىنىڭ دەپۋتاتى ايدوس سارىم «قۇرىلتاي سايلاۋى: كونستيتۋتسيالىق نەگىزدەر جانە ساياسي ترانسفورماتسيا» دەگەن اتاۋمەن ۇيىمداستىرىلعان ساراپشىلار الاڭىندا الداعى سايلاۋدىڭ ءمان-ماڭىزىنا توقتالدى.
- بىزدەگى كونستيتۋتسيالىق رەفورما ەلدەگى ساياسي جۇيەنىڭ ارحيتەكتۋراسىن، ەكوجۇيەسىن جوبالاۋدىڭ كەزەڭىن اياقتادى دەپ ايتۋعا بولادى. الداعى قۇرىلتاي سايلاۋى - جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ پراكتيكالىق تۇرعىدان جۇزەگە اسىرۋ كەزەڭى. وسى كەزدە جاڭارعان مەملەكەتتىك، قوعامدىق ينستيتۋتتار، ساياسي وكىلدىك ينستيتۋتتارى جانە قوعامدىق قاتىناس ينستيتۋتتارى شىن مانىندە جۇزەگە اسا باستايتىن كەزەڭگە كەلە جاتىرمىز. سوندىقتان الداعى كامپانيا ءبىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى. كونستيتۋتسيانىڭ جۇزەگە اسۋىنداعى ەڭ العاشقى ينستيتۋتسيونالدىق شارا - قۇرىلتاي سايلاۋى. ول بولاشاقتا ۇلكەن باستامالارعا جول اشادى: ۆيتسە-پرەزيدەنت تاعايىندالادى، جاڭا ۇكىمەت، بۇكىل باسقارۋشى ورگان - سوت، جوعارى سوت، سايلاۋ كوميسسياسى ت. ب. كەلەدى. وسىنىڭ بارلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن الداعى قۇرىلتاي سايلاۋى شىن مانىندە ادال، تازا، ابسوليۋتتى لەگيتيمدى تۇردە ءوتۋى كەرەك. لەگيتيمدىلىك - بولاشاقتا كونستيتۋتسيانىڭ شىن مانىندە جۇزەگە اسۋ كەزەڭدەرىن قامتاماسىز ەتەتىن العىشارتى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، ساراپشى الەۋمەتتانۋلىق زەرتتەۋلەردىڭ ناتيجەسىنە جۇگىنە وتىرىپ، حالىق رەفورمالاردان گورى، رەفورمالاردىڭ جۇزەگە اسۋىن كۇتىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۇرىلتاي سايلاۋىن وتكىزۋگە قارجى قايدان بولىنەتىنىن جازعانبىز.