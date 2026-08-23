قۇرىلتاي سايلاۋى كۇنى جالپىۇلتتىق ونلاين-مارافون ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەل تاريحىندا العاش رەت قۇرىلتاي سايلاۋى ءوتىپ جاتقان كۇنى جالپىۇلتتىق ونلاين-مارافون ءوز جۇمىسىن باستادى.
اۋقىمدى مەدياجوبا سايلاۋ بارىسى تۋرالى جان-جاقتى اقپارات بەرۋگە، سونداي-اق قوعامدىق ءومىردىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاۋعا باعىتتالعان.
تىكەلەي ەفير ساعات 09:00 دە باستالىپ، تۇنگى 00:30 عا دەيىن جالعاسادى. 16 ساعات بويى كورەرمەندەرگە سايلاۋ پروتسەسىنىڭ بارىسى تۋرالى جەدەل اقپارات، ساراپشىلاردىڭ پىكىرلەرى، تىكەلەي قوسىلىمدار، ارنايى رەپورتاجدار مەن ءتۇرلى فورماتتاعى باعدارلامالار ۇسىنىلادى.
مارافونعا قوعام قايراتكەرلەرى، بەلسەندى ازاماتتار، ءتۇرلى سالانىڭ ماماندارى مەن ساراپشىلارى، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى، بلوگەرلەر، سپورتشىلار، سونداي-اق شىعارماشىلىق جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا وكىلدەرى قاتىسىپ جاتىر.
ونلاين-مارافوننىڭ مازمۇنى بىرنەشە ارنايى الاڭدا ۇسىنىلادى. نەگىزگى ساحنادا قوعام ءۇشىن وزەكتى ماسەلەلەر تالقىلانىپ، سپيكەرلەر ءوز پىكىرلەرى مەن ۇستانىمدارىن بىلدىرەدى. Touch Screen ينتەراكتيۆتى جۇيەسى ارقىلى كورەرمەندەرگە قازاقستاننىڭ ءتۇرلى باعىتتار بويىنشا حالىقارالىق رەيتينگتەردەگى كورسەتكىشتەرى، سونداي- اق ەلدىڭ نەگىزگى ستاتيستيكالىق دەرەكتەرى تانىستىرىلادى.
سايلاۋ ناۋقانىن جان-جاقتى جاريالاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. ا ق ش، رەسەي، تۇركيا، قىتاي جانە بەلگيادان، سونداي-اق قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرلەرىنەن تىكەلەي قوسىلىمدار ۇيىمداستىرىلدى. ءار ەكى ساعات سايىن كورەرمەندەرگە شەتەلدەگى داۋىس بەرۋ ناتيجەلەرى تۋرالى اقپارات ۇسىنىلادى.
سايلاۋ بارىسى تۋرالى رەسمي اقپارات ەكى الاڭنان بەرىلەدى. ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ الاڭىندا رەسمي ستاتيستيكالىق مالىمەتتەر مەن داۋىس بەرۋ بارىسى تۋرالى اقپارات جاريالانادى. ال ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ الاڭىندا حالىقارالىق بايقاۋشىلاردىڭ پىكىرلەرى مەن باعالاۋلارى ۇسىنىلادى.
مارافون باعدارلاماسىنا تانىمدىق جانە موتيۆاتسيالىق فورماتتار دا ەنگىزىلگەن. كۇنى بويى ءوز سالاسىندا جەتىستىككە جەتكەن ازاماتتار مەن قوعامدىق بەلسەندىلەر 5-7 مينۋتتىق شاعىن دارىستەر بارىسىندا ءوز تاجىريبەلەرىمەن بولىسەدى.
ديسكۋسسيالىق الاڭدا قوعامدىق- ساياسي، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە تاريحي-مادەني تاقىرىپتار تالقىلانادى. «ەكسپرەسس-كامەرا» فورماتى ارقىلى كورەرمەندەردىڭ ساۋالدارى جەدەل جيناقتالىپ، قىسقا سۇحباتتار جۇرگىزىلىپ، ازاماتتاردىڭ پىكىرلەرى ۇسىنىلادى. سونىمەن قاتار مارافون اياسىندا ۆيكتورينالار مەن ويىن-ساۋىق فورماتىنداعى ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى.
مارافوننىڭ تاعى ءبىر باعىتى - «قارقىندى قۇرىلىس» جوباسى. ونىڭ اياسىندا تىلشىلەر ەل اۋماعىندا سالىنىپ جاتقان ماڭىزدى نىسانداردان ارنايى رەپورتاجدار دايىنداپ، قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ اۋقىمىن كورسەتەدى.
مارافون بارىسىندا استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنان تىكەلەي قوسىلىمدار ۇيىمداستىرۋ جوسپارلانعان. كورەرمەندەر ءۇش مەگاپوليستىڭ تىنىس-تىرشىلىگىمەن تانىسىپ، قالالاردىڭ كورىكتى جەرلەرىنەن رەپورتاجداردى تاماشالايدى. سونداي-اق تۇرعىندارمەن جانە ءتۇرلى سالالاردىڭ وكىلدەرىمەن سۇحباتتار ۇسىنىلادى.
جالپىۇلتتىق ونلاين-مارافون - قوعامدى قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ بارىسى تۋرالى كەڭ كولەمدە اقپاراتتاندىرۋعا جانە وزەكتى قوعامدىق، الەۋمەتتىك، ەكونوميكالىق ءارى مادەني ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا ارنالعان اۋقىمدى مەدياجوبا.
مەدياجوبا تەك سايلاۋ پروتسەسىن جاريالاۋمەن شەكتەلمەيدى. ەفير بارىسىندا قوعامدىق ءومىردىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلانىپ، ساراپشىلار مەن قوعام قايراتكەرلەرى ءوز پىكىرلەرىن بىلدىرەدى. كورەرمەندەرگە ەلدەگى نەگىزگى رەفورمالار تانىستىرىلىپ، شەتەلدەن قايتارىلعان ميللياردتاردىڭ قاي باعىتتارعا جۇمسالىپ جاتقانى تۋرالى اقپارات بەرىلەدى. زاڭنىڭ ءىس جۇزىندە قالاي جۇمىس ىستەيتىنى جانە تسيفرلىق قاۋىپسىزدىكتىڭ نە سەبەپتى ءار ازاماتقا قاتىستى ەكەنى دە تالقىلانادى.
جالپىۇلتتىق ونلاين- مارافون رەسپۋبليكالىق جانە وڭىرلىك مەديارەسۋرستاردىڭ رەسمي سايتتارى مەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالارىندا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى. ءىس-شارا بارىسىندا جەدەل جاڭالىقتار مەن ماڭىزدى اقپارات «ونلاين-مارافون - 2026» Telegram-ارناسىندا جاريالانىپ وتىرادى.
جالپىۇلتتىق ونلاين- مارافوننىڭ تىكەلەي ەفيرىن 38 YouTube ارناسىنان، ونىڭ ىشىندە 14 رەسپۋبليكالىق جانە 14 وڭىرلىك تەلەارنانىڭ YouTube ارنالارىنان، سونداي-اق 10 اقپاراتتىق پورتالدان كورۋگە بولادى.
ايتا كەتەلىك قۇرىلتاي سايلاۋى كۇنى 16 ساعاتتىق جالپىۇلتتىق online-مارافون وتەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.