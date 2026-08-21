قۇرىلتاي سايلاۋى كۇنى 16 ساعاتتىق جالپىۇلتتىق online-مارافون وتەدى
استانا. قازاقپارات – 23-تامىزدا وتەتىن قۇرىلتاي سايلاۋى كۇنى «قازاقستان» رەسپۋبليكالىق تەلەراديوكورپوراتسياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن اۋقىمدى مەدياجوبا - جالپىۇلتتىق online-مارافون وتەدى.
تىكەلەي ەفير ساعات 09:00 دەن تۇنگى 00:30 عا دەيىن جالعاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
ەل تاريحىندا تۇڭعىش رەت وتەتىن قۇرىلتاي سايلاۋىنا ارنالعان مەدياجوبا بارىسىندا قوعامداعى وزەكتى تاقىرىپتار تالقىلانىپ، سايلاۋ بارىسىنان ۇزدىكسىز اقپارات بەرىلەدى. وعان قوعام قايراتكەرلەرى، بەلسەندى ازاماتتار، ءوز سالاسىندا جەتىستىككە جەتكەن ماماندار، ب ا ق وكىلدەرى، ساراپشىلار، بلوگەرلەر، سپورتشىلار مەن ونەر جۇلدىزدارى قاتىسادى.
ءىس-شارا اياسىندا بىرنەشە الاڭ جۇمىس ىستەيدى. باستى ساحنادا ءتۇرلى تاقىرىپ بويىنشا سپيكەرلەر وي بولىسەدى. Touch Screen ارقىلى نەگىزگى ستاتيستيكالىق مالىمەتتەر مەن قازاقستاننىڭ ءار سالا بويىنشا حالىقارالىق كورسەتكىشتەرى ۇسىنىلادى. ءار ەكى ساعات سايىن مەنشىكتى تىلشىلەر شەتەلدەگى داۋىس بەرۋ بارىسى تۋرالى باياندايدى.
- بريفينگ الاڭىندا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن شەتەلدىك باقىلاۋشىلار جانە ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى ناۋقانعا قاتىستى رەسمي اقپاراتتاردى جاريالايدى. ءوز سالاسىندا جەتىستىككە جەتكەن تۇلعالار مەن قوعام بەلسەندىلەرى 5-7 مينۋتتىق موتيۆاتسيالىق جانە تانىمدىق دارىستەر وقيدى. ديسكۋسسيا الاڭىندا قوعامدىق-ساياسي، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق، تاريحي-مادەني تاقىرىپتار بويىنشا پىكىرتالاستار ۇيىمداستىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەكسپرەسس-كامەرادا جەدەل پىكىرلەر مەن قىسقا سۇحباتتار بەرىلەدى. سونىمەن قاتار ۆيكتورينا جانە ءتۇرلى ويىن-ساۋىق شارالارى قاراستىرىلعان.
«قارقىندى قۇرىلىس» جوباسى اياسىندا ەل اۋماعىندا سالىنىپ جاتقان اۋقىمدى نىسانداردىڭ قۇرىلىس الاڭدارىنان تىلشىلەر ارنايى حابار تاراتادى.
مارافوننىڭ باستى ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى - استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىنان تىكەلەي قوسىلىمداردىڭ ۇيىمداستىرىلۋى. ەفير بارىسىندا ءۇش مەگاپوليستىڭ تىنىس-تىرشىلىگى كورسەتىلىپ، قالالاردىڭ كورىكتى جەرلەرىنەن رەپورتاجدار، تۇرعىندارمەن جانە ءتۇرلى سالا وكىلدەرىمەن سۇحباتتار ۇسىنىلادى.
جالپىۇلتتىق online-مارافون رەسپۋبليكالىق جانە ايماقتىق مەديا رەسۋرستاردىڭ رەسمي سايتتارى مەن الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە تىكەلەي كورسەتىلەدى. مارافونعا قاتىستى جەدەل جاڭالىقتار مەن ماڭىزدى اقپاراتتار «ونلاين مارافون - 2026» Telegram ارناسىندا جاريالانىپ وتىرادى.
ايتا كەتەيىك، 23-تامىزدا سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە ونلاين تىركەۋ سەرۆيستەرى ىسكە قوسىلادى.