KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي سايلاۋى: ءوز ۋچاسكەڭىزدى قالاي وڭاي تابۋعا بولادى

    استانا. KAZINFORM - بيىل 23-تامىزعا بەلگىلەنگەن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋدا داۋىس بەرۋ ءۇشىن قازاقستان ازاماتتارى ءوز سايلاۋ ۋچاسكەسىن الدىن الا بىلە الادى. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى حابارلادى.

    Құрылтай сайлауы: 7 саяси партия сайлауалды штабтарын ашты
    Фото: Kazinform / ИИ

    GOV. KZ پلاتفورماسىندا ءوز سايلاۋ ۋچاسكەسىنىڭ ءنومىرى مەن ورنالاسقان مەكەنجايىن بىلۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ونلاين-سەرۆيس ىسكە قوسىلدى.

    ازاماتتارعا ىڭعايلى بولۋى ءۇشىن ءبىر مەزەتتە ءۇش سەرۆيس ازىرلەندى. كورسەتىلگەن گيپەرسىلتەمەلەردىڭ كەز كەلگەنىنە ءوتۋ ارقىلى سايلاۋشى ءوزىنىڭ ءوڭىرىن تاڭداپ، ج س ن ەنگىزىپ، سايلاۋ ۋچاسكەسىنىڭ ءنومىرىن، سونداي-اق ونىڭ مەكەنجايىن بىلە الادى.

    ы
    Фото: ОСК

    - https://www.gov.kz/sailau؟ lang=kk

    - https://sailau.gov.kz/kk

    - https://sailau2026.gov.kz/kk

    سونىمەن قاتار ءوزىنىڭ سايلاۋ ۋچاسكەسىن ىزدەۋگە ارنالعان ونلاين-سەرۆيس eGov Mobile قوسىمشاسىنىڭ «تانىمال قىزمەتتەر» بولىمىندە دە قولجەتىمدى.

     

    بيلىك جانە ساياسات سايلاۋ-2026
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور