قۇرىلتاي سايلاۋى: ءوز ۋچاسكەڭىزدى قالاي وڭاي تابۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - بيىل 23-تامىزعا بەلگىلەنگەن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋدا داۋىس بەرۋ ءۇشىن قازاقستان ازاماتتارى ءوز سايلاۋ ۋچاسكەسىن الدىن الا بىلە الادى. بۇل تۋرالى ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى حابارلادى.
GOV. KZ پلاتفورماسىندا ءوز سايلاۋ ۋچاسكەسىنىڭ ءنومىرى مەن ورنالاسقان مەكەنجايىن بىلۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ونلاين-سەرۆيس ىسكە قوسىلدى.
ازاماتتارعا ىڭعايلى بولۋى ءۇشىن ءبىر مەزەتتە ءۇش سەرۆيس ازىرلەندى. كورسەتىلگەن گيپەرسىلتەمەلەردىڭ كەز كەلگەنىنە ءوتۋ ارقىلى سايلاۋشى ءوزىنىڭ ءوڭىرىن تاڭداپ، ج س ن ەنگىزىپ، سايلاۋ ۋچاسكەسىنىڭ ءنومىرىن، سونداي-اق ونىڭ مەكەنجايىن بىلە الادى.
- https://www.gov.kz/sailau؟ lang=kk
- https://sailau.gov.kz/kk
- https://sailau2026.gov.kz/kk
سونىمەن قاتار ءوزىنىڭ سايلاۋ ۋچاسكەسىن ىزدەۋگە ارنالعان ونلاين-سەرۆيس eGov Mobile قوسىمشاسىنىڭ «تانىمال قىزمەتتەر» بولىمىندە دە قولجەتىمدى.