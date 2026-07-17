قۇرىلتاي سايلاۋى: بۇگىنگە دەيىن 76 حالىقارالىق بايقاۋشى اككرەديتاتسيادان ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي سايلاۋىنا تاعى 16 حالىقارالىق بايقاۋشى اككرەديتاتسيادان ءوتتى. بۇل جونىندە ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مۇحتار ەرمان مالىمدەدى.
- 2026-جىلعى 17-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا، ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنەن 4 شەت مەملەكەتتەن جانە 3 حالىقارالىق ۇيىمنان 16 بايقاۋشىنى اككرەديتاتسيادان وتكىزۋ ۇسىنىلعان بولاتىن. اتاپ ايتقاندا، ە ق ى ۇ پارلامەنتتىك اسسامبلەياسىنان – 1، ۇ ق ش ۇ پارلامەنتتىك اسسامبلەياسىنان – 6، ە ق ى ۇ دياقب سايلاۋدى بايقاۋ جونىندەگى ميسسياسىنان – 1، گرۋزيادان – 2، يران يسلام رەسپۋبليكاسىنان- 2، قىرعىز رەسپۋبليكاسىنان – 2، شۆەتسيا كورولدىگىنەن - 2 كانديداتۋرا ۇسىنىلدى. اككرەديتاتسيانى وتكىزۋ ءۇشىن ۇسىنىستاردىڭ كەلىپ تۇسۋىنە قاراي بايقاۋشىلار جونىندە دەرەكتەر جاڭارتىلىپ وتىرادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ول بۇعان دەيىن 60 حالىقارالىق بايقاۋشى اككرەديتاتسيادان وتكەنىن ايتتى. سوندا بۇگىنگى 16 ازاماتپەن قوسقاندا، حالىقارالىق بايقاۋشىلاردىڭ سانى 76 عا جەتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا 34,3 ميلليارد تەڭگە بولىنگەنىن جازعانبىز.