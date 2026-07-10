قۇرىلتاي سايلاۋى: «ادىلەت» پارتياسىنىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسىندا قانداي ماسەلەلەر قامتىلعان
استانا. KAZINFORM - بۇگىن «ادىلەت» پارتياسىنىڭ كەزەكتەن تىس III سەزى ءوتتى. وندا پارتيانىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسى جانە قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن 186 كانديداتتىڭ ءتىزىمى بەكىتىلدى.
«ادىلەتتىڭ» سايلاۋشىلارعا تانىستىرعان باعدارلاماسىنداعى جوبا-جوسپارلار مەن ماقسات-مىندەتتەرگە شولۋ جاسادىق.
جيىندا پارتيا ءتوراعاسى ايبەك دادەباي مالىمدەمە جاساپ، ەڭ الدىمەن جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ءمان-ماڭىزىنا توقتالدى.
- بيىل شىلدەدەن باستاپ قازاقستان جاڭا كونستيتۋتسيالىق داۋىرگە قادام باستى. بۇل كونستيتۋتسيا مەملەكەتتىك قۇرىلىستى زامان تالابىنا ساي وزگەرتكەن قۇقىقتىق ىرگەتاسقا، تاۋەلسىز قازاقستان دامۋىنىڭ وزگەشە ءداۋىرىن ايقىنداعان تاريحي تاڭداۋعا اينالدى. ول ازامات پەن مەملەكەت اراسىنداعى قوعامدىق كەلىسىمدى ۇيلەسىمدى نەگىزدە قايتا ورنىقتىرىپ، ادىلەتتىلىككە، زاڭ ۇستەمدىگىنە، ادامنىڭ قادىر-قاسيەتىنە جانە جاۋاپتى مەملەكەتتىك باسقارۋعا سۇيەنەتىن تىڭ ساياسي جۇيەنىڭ نەگىزىن قالادى، - دەدى ايبەك دادەباي.
ونىڭ سوزىنشە، جاڭا اتا زاڭداعى نورمالار ساياسي پارتيالاردىڭ دا جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتتى. ويتكەنى كونستيتۋتسيا قازاقستاننىڭ بەرەكە-بىرلىك پەن ورتاق مۇددەگە ۇيىعان، بەيبىت جولدى قالايتىن، ادام مەن ونىڭ ءومىرىن ەڭ قىمبات قۇندىلىق سانايتىن، وركەنيەتكە ۇمتىلعان مەملەكەت ەكەنىن انىقتاپ بەردى. ايبەك دادەبايدىڭ ايتۋىنشا، ەندىگى باستى مىندەت - جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ التىن وزەگى بولىپ وتىرعان وسى قاعيدالاردى كۇندەلىكتى ءومىردىڭ ءومىر سالتىنا اينالدىرۋ. ادىلەتتى سوت، ءتيىمدى مەملەكەت، ادال ەكونوميكا، جاۋاپتى ازاماتتىق قوعام، ەڭبەك پەن ءبىلىم جوعارى باعالاناتىن ورتا - مۇنىڭ ءبارى كونستيتۋتسيانىڭ ومىردەگى كورىنىسى بولۋى ءتيىس.
- وسى تاريحي وزگەرىستەردىڭ تابىستى جۇزەگە اسۋى ساياسي پارتيالاردىڭ دا جاڭا جاۋاپكەرشىلىگىن تالاپ ەتەدى. «ادىلەت» پارتياسى مىنە، وسى تاريحي مىندەتتى جۇزەگە اسىراتىن ساياسي كۇشتەردىڭ ءبىرى عانا ەمەس، بىرەگەيى بولاتىندىعىنا ءبىز كامىل سەنەمىز، - دەدى «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى.
ونىڭ مالىمدەۋىنشە، پارتيا بولمىسىن ۇراندار ەمەس، ءىس-قيمىل جوسپارىن قامتيتىن باعدارلاماسى ايقىندايدى.
- بۇگىن ءبىز قازاقستاننىڭ الداعى 5 جىلدىق كەلەشەگىنىڭ كەلبەتىن سيپاتتاعان سايلاۋالدى باعدارلامامىزدى قابىلدادىق. ءبىز ءۇشىن پارتيانىڭ بۇل تۇجىرىمدامالىق قۇجاتى - استە جالاڭ ۋادەلەر ەمەس. بۇل - جاڭا كەزەڭدە ىسكە اساتىن جۇمىستىڭ اۋقىمىن، ساپاسى مەن سيپاتىن انىقتايتىن كەشەندى ءىس-قيمىل جوسپارى. بيلىككە ۇمتىلعان كەز كەلگەن ساياسي كۇش، ەڭ الدىمەن، «ءبىز ەلدى قايدا باستايمىز جانە وعان قالاي جەتەمىز؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرۋى ءتيىس. بۇگىن ۇسىنىلىپ، سىزدەر قولداعان باعدارلاما ءدال وسى سۇراقتارعا تولىق جاۋاپ بەرەدى دەپ سانايمىز، - دەدى ايبەك دادەباي.
ونىڭ سوزىنشە، پارتيا باعدارلاماسى ناقتى ناتيجەگە باعىتتالعان. تولىعىراق ايتقاندا، ورتا بيزنەستىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋ، ءبىر ميلليون ساپالى جۇمىس ورنىن قۇرۋ، تۇرعىن ۇيمەن قامتۋدى ۇلعايتۋ، ساپالى ءبىلىم مەن دەنساۋلىق ساقتاۋدى قولجەتىمدى ەتۋ، ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن ارتتىرۋ، جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىن ميلليونداعان ازاماتقا ۇيرەتۋ سياقتى كۇندەلىكتى ومىرمەن ولشەنەتىن مىندەتتەر قويىلدى.
سونىمەن بىرگە، بۇل باعدارلاما - مەملەكەتتىڭ ازاماتقا نە بەرەتىنى تۋرالى عانا ەمەس، قوعامنىڭ دا جاۋاپكەرشىلىگىن انىقتايتىن قۇجات. ءادىل مەملەكەت ادىلەتتى قوعامسىز قۇرىلمايدى.
- زاڭعا باعىناتىن ازاماتسىز زاڭ ۇستەمدىگى ورناي المايدى. ەڭبەكقور ادامسىز قۋاتتى ەكونوميكا قالىپتاسپايدى. بىلىمگە ۇمتىلماعان قوعام يننوۆاتسيالىق مەملەكەتكە اينالمايدى. ءوز ەلىنىڭ بولاشاعىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراماعان حالىقتىڭ ەرتەڭى باياندى بولۋى ەكىتالاي. سوندىقتان ءبىز قابىلداعان باعدارلامانىڭ تۇپكى يدەياسى - مەملەكەت پەن قوعام جانە جەكە ازاماتتىڭ جاڭا ۇيلەسىمدى سەرىكتەستىگى، - دەدى پارتيا ءتوراعاسى.
سيفرلىق دامۋ قازاقستاننىڭ كەلەشەگىن ايقىندايدى
سەزدە پارتيا ساياسي كەڭەسىنىڭ مۇشەسى باعدات مۋسين تسيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جانە مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى جەتىلدىرۋ باعىتتارىنداعى ماقسات- مىندەتتەردى تانىستىردى.
ونىڭ سوزىنشە، سيفرلاندىرۋ بارلىق سالاداعى قايتا قۇرۋدىڭ نەگىزگى قۇرالى بولۋى ءتيىس.
- باستى ماسەلە - تەحنولوگيالاردىڭ وزىندە ەمەس، سالاداعى جەتەكشىنىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى. سودان كەيىنگى نەگىزگى فاكتور - بارلىق ۇدەرىستەردىڭ اشىقتىعى، - دەدى «قازاقتەلەكوم» ا ق باسقارما ءتوراعاسى باعدات مۋسين.
سونىمەن قاتار، پارتيا تەك قازىرگى ۇدەرىستەردى تالداۋعا باستاماشى بولىپ قانا قويماي، مۇشەلەرىنىڭ ساراپشىلىق الەۋەتىن پايدالانىپ، جوبالاردى جەتىلدىرۋگە دە قاتىسۋى كەرەك.
- «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىنىڭ ىقپالىن كۇشەيتۋمەن اينالىسامىز. مىسال رەتىندە ە- ءوتىنىش پلافورماسى ەداۋىر اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتكەنىن اتاۋعا بولادى. ەندى وعان تولىققاندى جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن ەنگىزىپ، ودان ءارى دامىتامىز. وڭىردەردە جانە ەلدى مەكەندەردە قانداي ماسەلەلەر بار ەكەنىن زەرتتەۋگە ج ي كومەكتەسەدى. ءبىراق وسى باعىتتاعى وزگەرىستەر ەلىمىزدىڭ بارلىق ازاماتىنا جەتۋى كەرەك. ول ءۇشىن ينفراقۇرىلىم ماڭىزدى. تۇكپىر-تۇكپىردەگى ەلدى مەكەندەرگە ساپالى عالامتور جەتكىزۋ قاجەت. تەحنولوگيالىق تاۋەلسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قازاقستاندى دۇنيەجۇزىلىك تەحنولوگيالىق كارتاعا ەنگىزۋ ماقساتىندا «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارى القابىن» قۇرىپ جاتىرمىز، - دەدى باعدات مۋسين.
سونىمەن بىرگە، ول تسيفرلىق دامۋ قازاقستاننىڭ كەلەشەگىن ايقىندايتىنىن اتاپ ءوتتى.
الەۋمەتتىك جۇيەگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى
پارتيا ساياسي كەڭەسىنىڭ تاعى ءبىر مۇشەسى دينارا زاكيەۆا سايلاۋالدى باعدارلاماداعى الەۋمەتتىك ماسەلەلەرگە توقتالدى. ونىڭ سوزىنشە، بۇل سالاعا ايرىقشا ءمان بەرىلگەن.
- قازاقستان - الەۋمەتتىك مەملەكەت. بۇل كونستيتۋتسيادا بەكىتىلگەن جانە ءىس جۇزىندە دە دالەلدەنىپ كەلەدى. جىل سايىن مەملەكەتتىك بيۋجەتتىڭ ءاربىر بەسىنشى تەڭگەسى الەۋمەتتىك قاجەتتىلىكتەرگە باعىتتالادى. «ادىلەت» پارتياسىنىڭ سايلاۋالدى باعدارماسىندا الەۋمەتتىك جۇيەگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى، - دەدى دينارا زاكيەۆا.
ونىڭ سوزىنشە، ەڭ الدىمەن، الەۋمەتتىك كومەكتى ناقتى مۇقتاج ازاماتتارعا كورسەتۋ كەرەك. ول بۇل باعىتتاعى قولداۋدىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورمانى قولدانۋدى ۇسىندى.
سونىمەن قاتار، الەۋمەتتىك كومەكتىڭ نەگىزگى ماقساتى - وتباسىلار مەن ازاماتتارعا ءوزىن-ءوزى اسىراۋعا كومەكتەسۋ. سول سەبەپتى، دينارا زاكيەۆا ءار وتباسىمەن جەكە جۇمىس جۇرگىزىپ، ازاماتتاردى جۇمىسپەن قامتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
- ەكىنشىدەن، نەگىزگى باسىمدىق - وتباسى مەن بالالاردىڭ ءال- اۋقاتىن قامتاماسىز ەتۋ. ەلىمىزدە 6 ميلليون وتباسى جانە 7 ميلليونعا جۋىق بالا بار. مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن وسى سالادا ماڭىزدى رەفورمالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، 11 زاڭ قابىلداندى. سونىڭ ناتيجەسىندە، قيىن جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ جانە قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن كەشەندى جۇيە قۇرىلدى. اتاپ ايتقاندا، ونىرلەردەگى ءار اۋدان اكىمدىكتەرىندە بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باسقارمالارى قۇرىلدى، پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىقتارى جانە 111 ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك سەنىم تەلەفونى اشىلدى، بالالار ۇيىمدارىن ليتسەنزيالاۋ ەنگىزىلدى، - دەدى ول.
دينارا زاكيەۆا اتالعان مەحانيزمدەردى جەتىلدىرۋدى، جاڭا ستاندارتتار مەن تاسىلدەر ەنگىزۋدى، قولدانىلاتىن سيفرلىق قۇرالداردى نىعايتۋدى جانە eGov پلاتفورماسىندا بالالارعا ارنالعان سيفرلىق مارشرۋت قۇرۋدى ۇسىندى.
- سونىمەن قاتار وسى جىلى «قازاقستان بالالارى» باعدارلاماسى قابىلداندى. باعدارلاما اياسىندا 158 ءىس-شارا كوزدەلگەن. ولاردىڭ ءارقايسىسى ناقتى ماسەلەنى شەشۋگە باعىتتالعان. مىسالى، بالالار اۋرۋحانالارىن قاجەتتى جابدىقتارمەن قامتاماسىز ەتۋ، بارلىق وڭىردە بالالاردىڭ قوعامدىق كولىكتە تەگىن ءجۇرۋى، پسيحولوگتار مەن قورعانشىلىق ورگاندارىنىڭ جالاقىسىن ارتتىرۋ، بالالارعا ارنالعان ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە جاقسارتۋ ت. ب. ماسەلەلەر قاراستىرىلعان، - دەدى ول.
قۇرىلتايعا كانديداتتىڭ سوزىنشە، پارتيانىڭ مىندەتى - «قازاقستان بالالارى» باعدارلاماسىن ساپالى تۇردە ورىنداۋ.
بۇلاردان بولەك، دينارا زاكيەۆا مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا جانە زەينەتكەرلەرگە كورسەتىلەتىن الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارىنا توقتالىپ، ۇسىنىستارىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «ادىلەت» پارتياسىندا مۇشەلىك جارنانىڭ كولەمى ايقىندالعانىن جازعانبىز.