KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي سايلاۋى: «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ءتىزىمى تىركەلدى

    استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ۇسىنىلعان پارتيالىق ءتىزىمىن تىركەدى.

    ЦИК зарегистрировал партийный список «Әділет» на выборы в Курултай
    Фото: Адиль Нуртазин / Kazinform

    وسك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرمان مۇحتاردىڭ ايتۋىنشا، پارتيالىق تىزىمگە 186 كانديدات ۇسىنىلعان.

    - پارتيالىق تىزىمدەگى 88 كانديدات - ايەلدەر، جاستار جانە مۇگەدەكتىگى بار ادامدار. بۇل جالپى ءتىزىمنىڭ 47,3 پايىزىن قۇرايدى. وسىلايشا زاڭدا كوزدەلگەن كۆوتا تالاپتارى ساقتالدى، - دەدى ول.

    ونىڭ مالىمەتىنشە، كوميسسيانىڭ ساۋالدارى نەگىزىندە قۇزىرەتتى مەملەكەتتىك ورگاندار پارتيالىق تىزىمگە ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسى مەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ تالاپتارىنا سايكەستىگىن تەكسەردى.

    سونداي-اق و س ك-دا «ادىلەت» جاسىلدار پارتياسى قوعامدىق بىرلەستىگى پارتيالىق تىزىمگە ەنگىزىلگەن بارلىق كانديداتتار ءۇشىن زاڭنامادا بەلگىلەنگەن سايلاۋ جارناسىن تولىق كولەمدە تولەگەنى ايتىلدى.

    بيلىك جانە ساياسات قۇرىلتاي
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور