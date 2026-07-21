قۇرىلتاي سايلاۋى: «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ءتىزىمى تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى «ادىلەت» پارتياسىنىڭ ۇسىنىلعان پارتيالىق ءتىزىمىن تىركەدى.
وسك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرمان مۇحتاردىڭ ايتۋىنشا، پارتيالىق تىزىمگە 186 كانديدات ۇسىنىلعان.
- پارتيالىق تىزىمدەگى 88 كانديدات - ايەلدەر، جاستار جانە مۇگەدەكتىگى بار ادامدار. بۇل جالپى ءتىزىمنىڭ 47,3 پايىزىن قۇرايدى. وسىلايشا زاڭدا كوزدەلگەن كۆوتا تالاپتارى ساقتالدى، - دەدى ول.
ونىڭ مالىمەتىنشە، كوميسسيانىڭ ساۋالدارى نەگىزىندە قۇزىرەتتى مەملەكەتتىك ورگاندار پارتيالىق تىزىمگە ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسى مەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ تالاپتارىنا سايكەستىگىن تەكسەردى.
سونداي-اق و س ك-دا «ادىلەت» جاسىلدار پارتياسى قوعامدىق بىرلەستىگى پارتيالىق تىزىمگە ەنگىزىلگەن بارلىق كانديداتتار ءۇشىن زاڭنامادا بەلگىلەنگەن سايلاۋ جارناسىن تولىق كولەمدە تولەگەنى ايتىلدى.