قۇرىلتاي سايلاۋى: «ادىلەت» پارتياسىنان قاتىساتىن 186 كانديداتتىڭ تولىق ءتىزىمى
استانا. KAZINFORM - «ادىلەت» پارتياسىنان قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا ۇسىنىلاتىن 186 كانديداتتىڭ اراسىندا عىلىم، ءبىلىم بەرۋ، بيزنەس، ءوندىرىس، سيفرلىق سالا، مادەنيەت، سپورت جانە ازاماتتىق قوعام وكىلدەرى بار.
قۇرىلتاي سايلاۋىنا «ادىلەت» پارتياسىنان قاتىساتىن كانديداتتار ءتىزىمى:
1. كونستانتين اۆەرشين ۆيكتوروۆيچ
2. ەربول ادايەۆ دانەن ۇلى
3. ءاليا ادامبايەۆا رايىمقۇل قىزى
4. كەندەباي ادامبەك سارىباي ۇلى
5. تىلەكتەس ادامبەكوۆ سەرىكباي ۇلى
6. اسحات ايماعامبەتوۆ قانات ۇلى
7. ايجان ايماعانوۆا تالعات قىزى
8. اباي التاي
9. جارقىنبەك امانتاي ۇلى
10. گۇلزيرا اتابايەۆا نۇرجان قىزى
11. گۇلناز اتامقۇلوۆا تورەحان قىزى
12. دارحان احمەديەۆ مەيرام ۇلى
13. سەزبەك احمەتوۆ راقىش ۇلى
14. ءسابيت احمەتوۆ مەيرام ۇلى
15. ۋليانا اشيموۆا
16. المات ابدىكەشوۆ جانبولات ۇلى
17. مۇرات ابەنوۆ ءابدۋلاميت ۇلى
18. ايىمگۇل ابىليەۆا اقىلباي قىزى
19. الپامىس ءابىلوۆ
20. بەكجان ءالىمقۇلوۆ مۇحيدين ۇلى
21. ماديار امىرعاليەۆ ورىنتاي ۇلى
22. ەمين اسكەروۆ حاليل ۇلى
23. جاناربەك ءاشىمجانوۆ سادىقان ۇلى
24. اياۋجان ءاشىموۆا تۇرسىنبەك قىزى
25. ايرات بازەنوۆ بازەن ۇلى
26. شالكار بايبەكوۆ
27. ءزۇلفيا بايساقوۆا
28. عيززات بايتۇرسىنوۆ سەيداحمەت ۇلى
29. نۇركەن باقىتبەك ۇلى
30. ءادىل بالتابايەۆ سەرىك ۇلى
31. ايناگۇل بالتاشيەۆا قىدىرباي قىزى
32. ۆاديم باسين بوريسوۆ
33. ەرلان باتىربەكوۆ عادىلەت ۇلى
34. جولداس باتىرحان نۇرلان ۇلى
35. مارات باشيموۆ سوۆەت ۇلى
36. رۋستام باياليەۆ احاتحان ۇلى
37. ەلدوس بايالىشبايەۆ قايىركەن ۇلى
38. سەرگەي بەجەتسكي ۆلاديميروۆيچ
39. نۇرلان بەكنازاروۆ قۇديار ۇلى
40. رەنات بەكتۇروۆ نۇرمولدا ۇلى
41. بەرىك بەركىمبايەۆ سەرىك ۇلى
42. بەرگەن بەسپالينوۆ مارات ۇلى
43. اسەل بادەنوۆا جانبولات قىزى
44. داۋرەن بيتەمىروۆ مۇحتار ۇلى
45. ناۋرىزبەك بىرماعانبەتوۆ
46. ەۆگەني بولگەرت اندرەيەۆيچ
47. ساتىبالدى بۇرشاقوۆ ەرەس ۇلى
48. بەللا گازديەۆا اسلانبەكوۆنا
49. ناتاليا گودۋنوۆا نيكولايەۆنا
50. ەربول داناعۇلوۆ جەتكەرگەن ۇلى
51. جۇلدىز دانبايەۆا سەيىتقامزا قىزى
52. الەكساندر دانيلوۆ سەرگەيەۆيچ
53. ايبەك دادەباي ارقاباي ۇلى
54. قازىبەك داۋىتاليەۆ نۇرسەيىت ۇلى
55. ديداربەك دىلدابەك جۇماعالي ۇلى
56. نۇرلان دۋلاتبەكوۆ ورىنباسار ۇلى
57. دينارا ەگامبەرديەۆا اسىل قىزى
58. بوتا ەلەۋسىزوۆا سەرىك قىزى
59. بەگالى ەراليەۆ ەرالى ۇلى
60. ماعجان ەراليەۆ ابزال ۇلى
61. داۋرەن ەرعارين تىلەك ۇلى
62. نۇرسادىق ەرگەشبەك ەرگەشبەك ۇلى
63. شىناسىل ەرنازار جەڭىس ۇلى
64. ايسۇلۋ ەرنيازوۆا ءالىمجان قىزى
65. سۇنعات ەسىمحانوۆ قۋات ۇلى
66. سەرىك ەسماتوۆ امانجول ۇلى
67. بوتاگوز جاقسەلەكوۆا شايماردان قىزى
68. باۋىرجان جامالوۆ سالدار ۇلى
69. كارلىعاش جامانقۇلوۆا قاليبەك قىزى
70. ارمان جانسەڭگىروۆ سەرىك ۇلى
71. المات جۇكەبايەۆ وتاۋباي ۇلى
72. ەلدار جۇماعازيەۆ تىنىشباي ۇلى
73. ءلاززات جىلقىبايەۆا اۋەزحان قىزى
74. گەننادي زەنچەنكو گەنناديەۆيچ
75. دينارا زاكيەۆا بولات قىزى
76. ەركەبۇلان يلياسوۆ سايدوللا ۇلى
77. سنەجاننا يماشيەۆا ۆالەريەۆنا
78. اقەركە يسكاندەروۆا نۇرعالي قىزى
79. مەيرامباي كەمالوۆ تاماباي ۇلى
80. راۋان كەنجەحان ۇلى
81. نارگيزا كەرىمبايەۆا ابايدوللا قىزى
82. داۋلەت كارىبەك جاماۋباي ۇلى
83. التىناي كوبەيەۆا ورمانقالي قىزى
84. زاميرا كۋزيەۆا زاكيروۆنا
85. يۋليا كۋچينسكايا ۆلاديميروۆنا
86. راۋشان قاجىبايەۆا جاڭابەرگەن قىزى
87. ديليارا قايداروۆا راديك قىزى
88. داۋرەن قايىپوۆ ايتاس ۇلى
89. ساندۋعاش قاليجانوۆا قايىرگەلدى قىزى
90. ارمان قالىقوۆ قوبىلاندى ۇلى
91. ديحان قامزابەك ۇلى
92. لاۋرا قاراباسوۆا چاپاي قىزى
93. شولپان قاريەۆا قايرات قىزى
94. ەرلان قارين تىنىمباي ۇلى
95. شولپان قارينوۆا تاڭات قىزى
96. اقتوتى قيسىقوۆا جانارال قىزى
97. مارات قوجايەۆ شادەتحان ۇلى
98. سەرىك قوجانيازوۆ سالاۋات ۇلى
99. ءلاززات قوجاحمەتوۆا تايمىر قىزى
100. اسقار قۇيقابايەۆ نۇرتۋعان ۇلى
101. اقجول قۇرمانسەيىت احات ۇلى
102. اندرەي لاۆرەنتيەۆ سەرگەيەۆيچ
103. داۋرەن مارالوۆ ءادىلمىرزا ۇلى
104. نۇربەك ماتجاني سەيىلحان ۇلى
105. دانا مەدەۋوۆا تەمىرتاي قىزى
106. جانات مەكەيەۆا جۇماعازى قىزى
107. باعدات مۋسين باتىربەك ۇلى
108. شاحمۇرات ءمۇتالىپ
109. ابىلاي مۇتىيەۆ قۇرمەت ۇلى
110. ەرقانات مۇسىلمانبەك
111. مۇراتبەك مۇحامبەديەۆ قايىرساپي ۇلى
112. ءاليا مۇحانبەتجانوۆا بيعازى قىزى
113. نازگۇل مۇحتاروۆا باتىرجان قىزى
114. مادي مىرزاعارايەۆ جومارت ۇلى
115. ايجان نايىمبەكوۆا ءىزباسحان قىزى
116. باحادىر نارىمبەتوۆ مادالى ۇلى
117. گۇلىسحان ناحبايەۆا سايفۋلين قىزى
118. نۇرجان نيازاليەۆ اۋەز ۇلى
119. ەربول نۇرعاليەۆ جولداسپەك ۇلى
120. ءبورىحان نۇرمۋحامەدوۆ جولبارىس ۇلى
121. كيريلل وسين ۆلاديميروۆيچ
122. امىربەك وسپانبەكوۆ قاناتبەك ۇلى
123. شوتا وسپانوۆ سابيتبەك ۇلى
124. اببات ورىسبايەۆ جاڭگىرحان ۇلى
125. دميتري پاۆلەنكو يۆانوۆيچ
126. انجەليكا پارسەگوۆا بوريسوۆنا
127. ولگا پەرەپەچينا ۆالەنتينوۆنا
128. كونستانتين پەتروۆ ۆيكتوروۆيچ
129. سەرگەي پونوماريەۆ ميحايلوۆيچ
130. شەرزود پۋلاتوۆ اببوزوۆيچ
131. ءلاززات رازبەكوۆا مۇرات قىزى
132. ناتاليا رامازانوۆا سەرگەيەۆنا
133. ايزادا راحمەتوۆا نۇرلان قىزى
134. ماكسيم روجين نيكولايەۆيچ
135. ءمادي رىمجانوۆ رىسبەك ۇلى
136. تاتيانا ساۆەليەۆا ميحايلوۆا
137. جۇلدىز ساعىمبايەۆا ءابدىپولات قىزى
138. زامير ساعىنوۆ سادىق ۇلى
139. ەرلان سايروۆ بياحمەت ۇلى
140. الىبەك سايلانبايەۆ ايدوس ۇلى
141. ەلميرا ساپاروۆا كاريفوللا قىزى
142. اسەم سارتبايەۆا باحىت قىزى
143. ايدوس سارىم ءامىروللا ۇلى
144. مارات سەباسوۆ باقبەرگەن ۇلى
145. ەلەنا سەميدوتسكيح الەكساندروۆنا
146. اينۇر ءسابيتوۆا ءالىمحان قىزى
147. دينارا ءسادۋاقاسوۆا تايباسار قىزى
148. ايجان سقاكوۆا امانگەلدى قىزى
149. ەكاتەرينا سمىشليايەۆا ۆاسيليەۆنا
150. يرينا سولوۆيەۆا اناتوليەۆنا
151. ەلزيرا سولتابايەۆا اۋەسحان قىزى
152. رۋسانا سۋلايمونوۆا رۋسلان قىزى
153. ايات سۇگىرباي يساتاي ۇلى
154. جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا دوسبەرگەن قىزى
155. ايسۇلۋ سۇلەيمەنوۆا قانات قىزى
156. تاتتىگۇل تالايەۆا جاقسىباي قىزى
157. نۇرگۇل تالعاتبەكوۆا احات قىزى
158. ءابىلحايىر تامابەك عالىم ۇلى
159. مۇحامەدقالي تاۋان
160. ايجان تەمەربايەۆا مارات قىزى
161. يرينا تەن سەرگەيەۆنا
162. نۇرباقىت تەڭىزبايەۆ مولداحمەت ۇلى
163. يليا تەرەنچەنكو سەرگەيەۆيچ
164. تۇراربەك تىلەمىسوۆ تىلەمىس ۇلى
165. گۇلنار تويلىبايەۆا قوجاعۇل قىزى
166. ارمانگۇل توقتامۇرات
167. ەرلان توقشىلىق بەيسەن ۇلى
168. نۇرلان تولىبايەۆ الىشەر ۇلى
169. اسىلجان تولەگەنوۆ قانات ۇلى
170. قانىش تولەۋشين امانباي ۇلى
171. قاليا تورەنوۆا باتتال قىزى
172. رۋفينا ۋسانوۆا كاسىموۆنا
173. انار فازىلجان مۇرات قىزى
174. اسەل حايروۆا ءانۋار قىزى
175. مۇسا حايرۋلليەۆ قاراشا ۇلى
176. ارمان حايرۋللين عابيدوللا ۇلى
177. ەدىل حامزا
178. يمامزادا شاعىرتايەۆ قۋانىشباي ۇلى
179. ايگۇل شالبايەۆا دۇيسەن قىزى
180. ءۇنزيلا شاپاق
181. نيكيتا شاتالوۆ سەرگەيەۆيچ
182. مەيرامبەك شەرماعامبەت
183. مارات شيبۇتوۆ ماقسۇم ۇلى
184. ءلاززات شىڭعىسبايەۆا التىنبەك قىزى
185. ستانيسلاۆ شەرباكوۆ الەكساندروۆيچ
186. ماميرحان يۋلداشيەۆ مۋتاليبوۆيچ
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانادا «ادىلەت» پارتياسىنىڭ كەزەكتەن تىس III سەزى ءوتىپ، وندا پارتيانىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسى قابىلدانعانىن جانە قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا ۇسىنىلاتىن 186 كانديداتتىڭ ءتىزىمى بەكىتىلگەنىن جازعانبىز.
اۆتور
الپامىس فايزوللا