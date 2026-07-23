قۇرىلتاي سايلاۋى: پارتيالاردىڭ بيۋللەتەندە ورنالاسۋ رەتى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىندا جەرەبە تارتۋ ءراسىمى ءوتىپ، پارتيالاردىڭ بيۋللەتەندە ورنالاسۋ رەتى بەلگىلى بولدى.
جەرەبە قورىتىندىسى بويىنشا سايلاۋ بيۋللەتەنىندە ساياسي پارتيالار مىناداي رەتپەن ورنالاستىرىلادى:
1. «ادىلەت» پارتياسى؛
2. جالپىۇلتتىق سوتسيال- دەموكراتيالىق پارتيا (جسدپ) ؛
3. قازاقستاننىڭ «بايتاق» جاسىلدار پارتياسى؛
4. قازاقستان حالىق پارتياسى؛
5. «اۋىل» حالىقتىق- دەموكراتيالىق پاتريوتتىق پارتياسى؛
6. «اق جول» قازاقستان دەموكراتيالىق پارتياسى؛
7. رەسپۋبليكا پارتياسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن قۇرىلتاي سايلاۋى الدىنداعى ۇگىت-ناسيحات ناۋقانى باستالدى.
ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن جەتى ساياسي پارتيانىڭ بارلىعىنىڭ پارتيالىق تىزىمدەرىن تىركەدى. 145 دەپۋتاتتىق مانداتقا 545 كانديدات ۇمىتكەر بولىپ وتىر.