KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قۇرىلتاي سايلاۋى: پارتيالاردىڭ بيۋللەتەندە ورنالاسۋ رەتى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىندا جەرەبە تارتۋ ءراسىمى ءوتىپ، پارتيالاردىڭ بيۋللەتەندە ورنالاسۋ رەتى بەلگىلى بولدى.

    Выборы в Курултай Казахстана (2026)
    فوتو: Kazinform / ج ي

    جەرەبە قورىتىندىسى بويىنشا سايلاۋ بيۋللەتەنىندە ساياسي پارتيالار مىناداي رەتپەن ورنالاستىرىلادى:

    1. «ادىلەت» پارتياسى؛

    2. جالپىۇلتتىق سوتسيال- دەموكراتيالىق پارتيا (جسدپ) ؛

    3. قازاقستاننىڭ «بايتاق» جاسىلدار پارتياسى؛

    4. قازاقستان حالىق پارتياسى؛

    5. «اۋىل» حالىقتىق- دەموكراتيالىق پاتريوتتىق پارتياسى؛

    6. «اق جول» قازاقستان دەموكراتيالىق پارتياسى؛

    7. رەسپۋبليكا پارتياسى.

    Құрылтай сайлауы: партиялардың бюллетеньде орналасу реті анықталды
    فوتو: و س ك

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن قۇرىلتاي سايلاۋى الدىنداعى ۇگىت-ناسيحات ناۋقانى باستالدى.

    ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن جەتى ساياسي پارتيانىڭ بارلىعىنىڭ پارتيالىق تىزىمدەرىن تىركەدى. 145 دەپۋتاتتىق مانداتقا 545 كانديدات ۇمىتكەر بولىپ وتىر.

    بيلىك جانە ساياسات قۇرىلتاي
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور