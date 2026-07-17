قۇرىلتاي سايلاۋى: «اق جول» پارتياسىنىڭ پارتيالىق ءتىزىمى تىركەلدى
استانا. KAZINFORM – ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا «اق جول» قازاقستان دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ 63 كانديداتتان تۇراتىن پارتيالىق ءتىزىمى تىركەلدى.
- «اق جول» قازاقستان دەموكراتيالىق پارتياسى 63 ادامنان تۇراتىن پارتيالىق ءتىزىمدى ۇسىندى. ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى جىبەرگەن ساۋالعا سايكەس ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن قۇرىلتاي دەپۋتاتى بولىپ سايلانۋ ءۇشىن پارتيالىق تىزىمگە ەنگىزىلگەن ادامداردىڭ كونستيتۋتسيا مەن «ق ر سايلاۋ تۋرالى» ق ر كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا سايكەستىگىن تەكسەردى. 22 كانديدات - ايەلدەر، جاستار جانە مۇگەدەكتىگى بار ادامدار. ولاردىڭ ۇلەسى - %34,9. پارتيالىق تىزىمگە ەنگىزىلىگەن بارلىق ادام كونستيتۋتسيا جانە ق ر سايلاۋ تۋرالى» ق ر كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا سايكەس كەلەدى. «ق ر سايلاۋ تۋرالى» ق ر كونستيتۋتسيالىق زاڭى 88-بابى، 2-تارماعىنا، سايكەس پارلامەنت ءماجىلىسى دەپۋتاتتارىنىڭ الدىڭعى سايلاۋىندا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان سايلاۋشىلاردىڭ %5 جانە ودان دا كوبىن العان ساياسي پارتيالار سايلاۋ جارناسىن تولەمەيدى. «اق جول» قازاقستان دەموكراتيالىق پارتياسى پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ VIII شاقىرىلىمىنداعى سايلاۋدا %8,41 داۋىس العان، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيانىڭ پارتيالىق ءتىزىمى تىركەلگەنىن جازعانبىز.