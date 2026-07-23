قۇرىلتاي سايلاۋى الدىنداعى ۇگىت-ناسيحات ناۋقانى باستالدى
استانا. KAZINFORM – ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن جەتى ساياسي پارتيانىڭ بارلىعىنىڭ پارتيالىق تىزىمدەرىن تىركەدى. 145 دەپۋتاتتىق مانداتقا 545 كانديدات ۇمىتكەر بولىپ وتىر.
1-شىلدەدە ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن ساياسي پارتيالاردىڭ ءتىزىمىن بەكىتتى. ولاردىڭ قاتارىندا «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسى، «اۋىل» پارتياسى، «ادىلەت» ساياسي پارتياسى، جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتياسى، قازاقستاننىڭ «بايتاق» جاسىلدار پارتياسى، قازاقستان حالىق پارتياسىن جانە «Respublica» پارتياسى بار.
13-شىلدە ساعات 18:00-دەگى جاعداي بويىنشا كوميسسياعا اتالعان جەتى ساياسي پارتيانىڭ بارلىعىنىڭ پارتيالىق تىزىمدەرى كەلىپ ءتۇستى. وسىدان كەيىن قۇجاتتار پارتيالىق تىزىمگە ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ كونستيتۋتسيانىڭ 35-بابى 3-تارماعى، 54-بابى 3-تارماعى جانە كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 4-بابىندا بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەستىگىن تەكسەرۋ ءۇشىن ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جولداندى.
تەكسەرۋ اياقتالعاننان كەيىن ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس كەلەتىن كانديداتتاردى تىركەدى.
تىركەۋ قورىتىندىسى بويىنشا ەڭ كوپ كانديدات ۇسىنعان پارتيا - «ادىلەت». ونىڭ تىزىمىنە 186 كانديدات ەنگىزىلدى، ياعني تىركەلگەن بارلىق ۇمىتكەردىڭ ۇشتەن بىرىنەن اسادى. ودان كەيىن Respublica - 75 كانديدات، قازاقستاننىڭ حالىق پارتياسى – 72، «اۋىل» - 69، «اق جول» - 63, «بايتاق» - 47 جانە جالپىۇلتتىق سوتسيال- دەموكراتيالىق پارتيا - 33 كانديدات ۇسىندى.
پارتيالىق تىزىمدەردە دەپۋتاتتار، كاسىپكەرلەر، قوعام قايراتكەرلەرى، سپورتشىلار، جۋرناليستەر، ەكولوگتەر، دارىگەرلەر، مۇعالىمدەر، ينجەنەرلەر، زاڭگەرلەر، سونداي-اق ءبىلىم، عىلىم، مەديتسينا، مادەنيەت، IT جانە مەملەكەتتىك سەكتور وكىلدەرى بار.
تىركەلگەن بارلىق پارتيالىق تىزىمدە ايەلدەر، جاستار جانە مۇگەدەكتىگى بار ادامدار ءۇشىن بەلگىلەنگەن 30 پايىزدىق كۆوتا ساقتالعان. ال ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى بۇل تالاپ تەك پارتيالىق تىزىمدەردى جاساۋ كەزىندە عانا ەمەس، دەپۋتاتتىق مانداتتاردى ءبولۋ بارىسىندا دا ورىندالۋى ءتيىس ەكەنىن ەسكە سالعان بولاتىن.
جاستاردىڭ، مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ جانە ايەلدەردىڭ ەڭ جوعارى ۇلەسى Respublica پارتياسىنىڭ تىزىمىندە تىركەلگەن - 50,7 پايىز (38 ادام). ودان كەيىن «ادىلەت» - 47,3 پايىز (88 ادام)، جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيا - 42,4 پايىز (14 ادام)، «اۋىل» - 42 پايىز (29 ادام)، قازاقستاننىڭ حالىق پارتياسى - 41,7 پايىز (30 ادام)، «بايتاق» - 38,3 پايىز (18 ادام) جانە «اق جول» - 34,9 پايىز (22 ادام).
جالپى 545 كانديدات تىركەلدى. ال قۇرىلتاي قۇرامىنا 145 دەپۋتات ەنەدى. وسىلايشا، ءبىر دەپۋتاتتىق مانداتقا شامامەن 3,8 كانديداتتان كەلەدى.
سايلاۋ ناۋقانىنىڭ كەلەسى كەزەڭى - ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارىنا سايكەس ءىس-شارالاردى وتكىزۋ، ونىڭ ىشىندە سايلاۋالدى ۇگىت-ناسيحات جانە داۋىس بەرۋ كۇنىنە دەيىنگى وزگە دە راسىمدەر.
سايلاۋالدى ۇگىت-ناسيحات جۇمىستارى 23-شىلدە كۇنى ساعات 18:01-دە باستالىپ، 22-تامىز كۇنى ساعات 00:00-دە اياقتالادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا تاعى 10 حالىقارالىق بايقاۋشى اككرەديتتەلگەنىن جازعانبىز.