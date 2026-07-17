قۇرىلتاي سايلاۋى-2026: Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسۋرستارىندا ماتەريال جاريالاۋ شارتتارى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى» ش ج ق ر م ك- نىڭ 2026-جىلعى 23-تامىزعا تاعايىندالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا قاتىسۋ ءۇشىن پارتيالىق تىزىمدەردى ۇسىنعان ساياسي پارتيالاردىڭ «قازاقپارات» - «كازينفورم» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ ينتەرنەت-رەسۋرسىندا جانە الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جانە مەسسەندجەرلەردەگى اككاۋنتتارىندا ماتەريالداردى ورنالاستىرۋعا ارنالعان جالپى شارتتارى.
Www.inform.kz رەسمي سايتى، الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جانە مەسسەندجەرلەردەگى اككاۋنتتارى (بۇدان ءارى - ينتەرنەت- رەسۋرستار) بار «قازاقپارات» - «كازينفورم» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مەنشىك يەسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى» شجق رمك (بۇدان ءارى - كاسىپورىن) «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 1995-جىلعى 28-قىركۇيەكتەگى 2464-كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتارىنىڭ پارتيالىق تىزىمدەرىن ۇسىنعان جانە تىركەگەن ساياسي پارتيالارعا (بۇدان ءارى - ساياسي پارتيا) ينتەرنەت-رەسۋرستاردا ۇگىت ماتەريالدارىن ورنالاستىرۋ شارتتارى، تولەۋ مولشەرى جانە سايلاۋ الدىنداعى ۇگىت ماتەريالدارىن (بۇدان ءارى - ۇگىت ماتەريالدارى) ورنالاستىرۋ ءۇشىن مۇمكىندىكتەر بەرۋ ءتارتىبى تۋرالى حابارلايدى.
سايلاۋ الدىنداعى ۇگىت پارتيالىق تىزىمدەردى تىركەۋ مەرزىمى اياقتالعان ساتتەن باستالادى جانە سايلاۋ كۇنىنىڭ الدىنداعى كۇننىڭ جەرگىلىكتى ۋاقىتى بويىنشا ءنول ساعاتتا اياقتالادى. وسىلايشا، ۇگىت ماتەريالدارىن ينتەرنەت- رەسۋرستارعا ورنالاستىرۋ 2026-جىلعى 23-شىلدەدە جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 18.00 دەن كەيىن جۇزەگە اسىرىلادى جانە 2026-جىلعى 22-تامىزدا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 00:00 دە اياقتالادى.
ۇگىت ماتەريالدارىن ينتەرنەت-رەسۋرستارعا ورنالاستىرۋ كاسىپورىن مەن پارتيالىق تىزىمدەردى ۇسىنعان ساياسي پارتيا نەمەسە ساياسي پارتيانىڭ ۋاكىلەتتى تۇلعاسى اراسىندا جاسالاتىن جازباشا شارت نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى. ۇگىت ماتەريالدارىن ينتەرنەت-رەسۋرستارعا ورنالاستىرۋ قولدا بار تەحنيكالىق مۇمكىندىكتەر ەسكەرىلە وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلادى.
ماتەريالداردى ينتەرنەت- رەسۋرستارعا ورنالاستىرۋعا شارت جاساسۋعا ساياسي پارتيانىڭ نە ونىڭ ۋاكىلەتتى وكىلىنىڭ كاسىپورىن باسشىلىعىنىڭ اتىنا جازباشا ءوتىنىشى نەگىز بولىپ تابىلادى. ۇگىت ماتەريالدارىن ورنالاستىرۋدىڭ سانى، كولەمى، بولجاناتىن كۇنى جانە وزگە دە پارامەترلەرى مەن اسپەكتىلەرى ساياسي پارتيانىڭ نە ونىڭ ۋاكىلەتتى وكىلىنىڭ جازباشا وتىنىشىندە كورسەتىلەدى، ولار كەيىننەن شارتتىڭ تالاپتارىمەن بەكىتىلەدى.
ءوتىنىش ساياسي پارتيالاردىڭ وتىنىشتەرىن تىركەۋ جۋرنالىندا كەزەكتىلىك تارتىبىمەن ءاربىر جازباشا وتىنىشكە رەتتىك ءنومىرى مەن كەلىپ تۇسكەن كۇنىن بەرۋ ارقىلى تىركەلەدى.
جازباشا وتىنىشكە مىناداي قۇجاتتار قوسا بەرىلۋگە ءتيىس:
1) پارتيالىق ءتىزىمنىڭ ۇسىنىلعانىن راستايتىن قۇجاتتىڭ كوشىرمەسى؛
2) ساياسي پارتيانىڭ ۋاكىلەتتى وكىلىنىڭ وكىلەتتىگىن راستايتىن قۇجاتتىڭ كوشىرمەسى؛
3) ءوتىنىش بەرۋشى تۇلعانىڭ جەكە كۋالىگىنىڭ كوشىرمەسى؛
4) شارت جاساسۋ ءۇشىن ادامنىڭ وكىلەتتىگىن راستايتىن قۇجاتتار (سەنىمحات).
ساياسي پارتيالاردىڭ ۇگىت ماتەريالدارىن ورنالاستىرۋ كەزەكتىلىگى جازباشا وتىنىشتەردىڭ كەلىپ ءتۇسۋ تارتىبىمەن نە ەگەر وتىنىشتەر ءبىر مەزگىلدە كەلىپ تۇسكەن جاعدايدا جەرەبە بويىنشا بەلگىلەنەدى. جەرەبەنى وتكىزۋ ءتارتىبى مەن شارتتارىن كاسىپورىن ايقىندايدى.
ۇگىت ماتەريالدارىنا قويىلاتىن تەحنيكالىق تالاپتار تاريفتەرگە قوسىمشادا كورسەتىلگەن. ۇگىت ماتەريالدارىندا وسى ماتەريالداردى شىعارعان ۇيىم، تاپسىرىس بەرگەن تۇلعالار، سونداي-اق قارجىلاندىرۋ كوزدەرى تۋرالى مالىمەتتەر بولۋعا ءتيىس.
ۇگىت ماتەريالدارىن ۇسىنعان ساياسي پارتيالار ولاردىڭ مازمۇنىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىنا، ونىڭ ىشىندە اۆتورلىق جانە ساباقتاس قۇقىقتار سالاسىنداعى تالاپتارعا سايكەستىگى ءۇشىن دەربەس جاۋاپتى بولادى.
ۇگىت ماتەريالدارىندا كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىس نەگىزدەرىن كۇشتەپ وزگەرتۋ، رەسپۋبليكانىڭ تۇتاستىعىن بۇزۋ، مەملەكەت قاۋىپسىزدىگىنە نۇقسان كەلتىرۋ، الەۋمەتتىك، ناسىلدىك، ۇلتتىق، ەتنيكالىق، ءدىني باسىمدىق نەمەسە الاۋىزدىق، قاتىگەزدىك پەن زورلىق-زومبىلىققا تابىنۋ، زاڭنامادا كوزدەلمەگەن اسكەريلەندىرىلگەن قۇرالىمدار قۇرۋ يدەيالارى بولسا، سونداي- اق ولاردا باسقا ساياسي پارتيالاردىڭ ار-نامىسىنا، قادىر-قاسيەتىنە نەمەسە ىسكەرلىك بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەتىن اقپارات بولعان جاعدايدا، كاسىپورىن ۇگىت ماتەريالدارىن ورنالاستىرۋدان باس تارتادى.
ۇگىت ماتەريالدارى كاسىپورىنعا سايلاۋ الدىنداعى ۇگىتتىڭ ءبىرىنشى كۇنىندە جازباشا ءوتىنىش بەرگەن كۇنىندە، ينتەرنەت- رەسۋرستا ورنالاستىرىلعانعا دەيىن 6 ساعاتتان كەشىكتىرىلمەي، ال كەلەسى كۇندەرى - ينتەرنەت-رەسۋرستا بولجامدى ورنالاستىرىلعانعا دەيىن كەمىندە كۇنتىزبەلىك 3 (ءۇش) كۇن بۇرىن ۇسىنىلۋعا ءتيىس.
ۇگىت ماتەريالىمەن ءبىر مەزگىلدە: كاسىپورىنمەن شارتقا قول قويۋعا ۋاكىلەتتى تۇلعا قول قويعان ۇگىت ماتەريالىنىڭ مازمۇنى بولىپ تابىلاتىن ءماتىننىڭ تولىق جازىلۋى، بەينەلەرى ۇگىت ماتەريالدارىندا پايدالانىلعان تۇلعالاردىڭ جازباشا رۇقساتتارى، ال ولار قايتىس بولعان جاعدايدا - مۇراگەرلەردىڭ جازباشا رۇقساتتارى، ۇگىت ماتەريالدارىندا كامەلەتكە تولماعان بالالاردىڭ بەينەلەرى پايدالانىلعان جاعدايدا - زاڭدى وكىلدەردىڭ جازباشا رۇقساتتارى ۇسىنىلادى.
وسى اقپاراتتىق حابارلامادا كورسەتىلگەن تالاپتار مەن ءتارتىپ بۇزىلعان جاعدايدا، سونداي-اق ءتيىستى شارتتىڭ تالاپتارى بۇزىلعان جاعدايدا ۇگىت ماتەريالدارىن ورنالاستىرۋ جۇرگىزىلمەيدى نە بۇزۋشىلىق جويىلعانعا دەيىن توقتاتىلا تۇرادى.
وسى اقپاراتتىق حابارلامادا كورسەتىلگەن ۇگىت ماتەريالدارىن ينتەرنەت-رەسۋرستارعا ورنالاستىرۋ شارتتارى مەن ءتارتىبى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۋاكىلەتتى ورگاندارىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس تۇزەتىلۋى مۇمكىن.
Facebook-تا پوست ورنالاستىرۋ
بوس ورىندارى بار 1000 تاڭباعا دەيىنگى ءماتىن. ءاربىر قوسىمشا بەلگى - 100 تەڭگە.
بەينە فورماتى: MP4 جانە MOV پورترەتى (تولىق ەكران)
اراقاتىناسى مەن اجىراتىمدىلىعى: 9:16 ۇسىنىلعان اجىراتىمدىلىق 1080 x 1920
فايل ولشەمى: 200-دەن 500 مب- قا دەيىن. ۇزاقتىعى: 10 سەكۋندتان 1 مينۋتقا دەيىن
فوتوسۋرەت فورماتى: كولدەنەڭ سۋرەت 4:5، شارشى 1:1.
اجىراتىمدىلىق: 1080×1350 پيكسەل، شارشى 1080×1080 پيكسەل.
ورىس نۇسقا قىزمەت 70000
قازاق نۇسقا 20000
Instagram-دا پوست ورنالاستىرۋ
بوس ورىندارى بار 1000 تاڭباعا دەيىنگى ءماتىن. ءاربىر قوسىمشا بەلگى - 100 تەڭگە.
بەينە فورماتى: MP4 جانە MOV پورترەتى (تولىق ەكران)
اراقاتىناسى مەن اجىراتىمدىلىعى: 9:16 ۇسىنىلعان اجىراتىمدىلىق 1080 x 1920
فايل ولشەمى: 200 دەن 500 م ب- قا دەيىن. ۇزاقتىعى: 10 سەكۋندتان 1 مينۋتقا دەيىن
فوتوسۋرەت فورماتى: كولدەنەڭ سۋرەت 4:5، شارشى 1:1.
اجىراتىمدىلىق: 1080×1350 پيكسەل، شارشى 1080×1080 پيكسەل
Telegram-دا پوست ورنالاستىرۋ**
بوس ورىندارى بار 1000 تاڭباعا دەيىنگى ءماتىن. ءاربىر قوسىمشا بەلگى - 100 تەڭگە.
بەينە فورماتى: MP4 جانە MOV پورترەتى (تولىق ەكران)
اراقاتىناسى مەن اجىراتىمدىلىعى: 9:16 ۇسىنىلعان اجىراتىمدىلىق 1080 x 1920
فايل ولشەمى: 200 دەن 500 م ب- قا دەيىن. ۇزاقتىعى: 10 سەكۋندتان 1 مينۋتقا دەيىن
فوتوسۋرەت فورماتى: كولدەنەڭ سۋرەت 4:5, شارشى 1:1.
اجىراتىمدىلىق: 1080×1350 پيكسەل، شارشى 1080×1080 پيكسەل
Facebook/Instagram الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە ستوريستەردى ورنالاستىرۋ قۇنى ءتيىستى پوست قۇنىنىڭ %50 قۇرايدى
**
ماتەريالدى «قازاقپارات» ح ا ا Telegram اككاۋنتىنا ورنالاستىرۋ «قازاقپارات» ح ا ا سايتىندا ءتيىستى ماتەريال ورنالاستىرىلعان كەزدە عانا جۇزەگە اسىرىلادى
ۇگىت ماتەريالدارىن ورنالاستىرۋعا ارنالعان شارت بويىنشا تولەم شوت بەرىلگەن كۇننەن باستاپ 5 (بەس) جۇمىس كۇنى ىشىندە كاسىپورىن ۇسىنعان تولەم شوتى نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى.
كاسىپورىن جازباشا وتىنىشتەردى 2026-جىلعى 23-شىلدەدەن باستاپ 2026-جىلعى 18-تامىزدى قوسا العاندا، دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرىن قوسپاعاندا، ساعات 09.00 دان 18.00 مينۋتقا دەيىن، ءۇزىلىس ساعات 13.00 دەن 14.30 عا دەيىن، استانا قالاسى، اقمەشىت كوشەسى 3 مەكەنجايى بويىنشا 6-قابات، 606 كەڭسەدە، 570269 (ىشكى 620) تەلەفون ارقىلى قابىلدايدى.
فاكسيميلدى جانە ينتەرنەت بايلانىسى ارقىلى جازباشا وتىنىشتەر قابىلدانبايدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى» ش ج ق ر م ك