قۇرىلتاي قالاي جۇمىس ىستەيدى - ءۇنزيلا شاپاق
استانا. KAZINFORM - زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ءۇنزيلا شاپاق Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا قۇرىلتاي سايلاۋى قالاي وتەتىنى جانە ءبىر پالاتالى پارلامەنت قالاي جۇمىس ىستەيتىنى جونىندە ايتتى.
- قۇرىلتايدا 145 دەپۋتات بولادى. ءبارى دە پارتيا جۇيەسىمەن كەلەدى. سەزدەرىندە پارتيالار دەپۋتاتتىققا ۇسىناتىن ازاماتتاردىڭ ءتىزىمىن ۇسىنادى. سونىڭ ىشىنەن پارتيالىق تىزىممەن دەپۋتاتتار سايلانادى. دەمەك، حالىقتىڭ ساياسي ساناسى پارتياعا اۋادى. سول سەبەپتى، پارتيانىڭ باعدارلاماسى حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن كوتەرۋگە باعىتتالۋى كەرەك، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، ءۇنزيلا شاپاق قۇرىلتايعا سايلاناتىن دەپۋتاتتاردىڭ ەڭ ءبىرىنشى قولعا الاتىن جۇمىسىنا توقتالدى.
- قۇرىلتايعا سايلانعان دەپۋتاتتار، ەڭ الدىمەن، جاڭا كونستيتۋتسياعا زاڭداردىڭ بارلىعان سايكەستەندىرۋمەن اينالىسادى. بۇعان دەيىن قابىلدانعان زاڭداردىڭ ىشىندە كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن نورمالار بولماۋى كەرەك. كونستيتۋتسيا ءوزى تىكەلەي جۇمىس جاساعانمەن، باسقا دا زاڭدار ونىمەن ساي بولۋى ءتيىس، - دەدى ول.
بۇدان بولەك، زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى قۇرىلتاي زاڭداردى ءۇش وقىلىمدا شىعاراتىنىن ءتۇسىندىردى.
- بۇرىنعى ەكى پالاتالى پارلامەنتتىڭ بەلگىلى سۇرىپتالۋ جۇيەسى بار بولاتىن. ماجىلىستە تالقىلانعان ماسەلە شەشىمىن تاۋىپ، سەناتقا جىبەرىلەتىن نەمەسە كەيدە شەشىمى تابىلماي قالاتىن. شەشىمى تابىلماسا، بۇل ماسەلەنى سەنات كوتەرەتىن. تۇيتكىلدىڭ شەشىمى انىقتالعانعا دەيىن ەكى پالاتا دا جۇمىس ىستەيتىن. ال قازىر ونداي جوق. ماسەلە تەك قانا قۇرىلتايدا قارالادى. ءبىراق ەرەكشەلىك تە بار. بۇرىن ماجىلىستە جانە سەناتتا ەكى وقىلىمنان كەيىن زاڭ شىعاتىن بولسا، ەندى قۇرىلتايدا ءۇش وقىلىمنان سوڭ شىعادى. ءبىرىنشى وقىلىمدا زاڭنىڭ دايىندالعان نەگىزگى ماسەلەلەرى تالقىلانادى. ەكىنشى وقىلىمدا دەپۋتاتتار تاراپىنان تۇسكەن وزگەرتۋلەر، تولىقتىرۋلار، تۇزەتۋلەر تالقىلانادى. ءۇشىنشى وقىلىمدا تولىقتاي ساراپتاما جاسالادى، ياعني، كونستيتۋتسياعا، الدىنعى قابىلدانعان زاڭدارعا سايكەستىگى جانە ءوز ىشىندەگى نورمالاردىڭ ۇيلەسىمدىلىگى ت. ب. ماسەلەلەر قارالادى. دەمەك، قۇرىلتاي جۇمىسى بۇرىنعى ەكى پالاتالى پارلامەنتتەن وزگەشە بولادى. سول سەبەپتى، وعان كەلەتىن دەپۋتاتتار وتە ساۋاتتى، كاسىبي تۇرعىدا بىلىكتى بولۋى كەرەك. پوپۋليستىك، جالاڭ ءارى وجەت سويلەپ، ءوتىپ كەتەمىن دەگەن نارسە بولمايدى. دەپۋتاتتاردىڭ جانىندا جۇرەتىن ساراپشىلارعا قويىلاتىن تالاپتار دا جوعارىلايدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنىپ، ساراپشى نەگىزگى وزگەرىستەرگە توقتالعانىن جازعانبىز.